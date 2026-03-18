Faber Company執行役員・月岡克博が「テレ東AIアカデミー」に出演、澤円氏とAI検索時代のマーケティング戦略を対談

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹・古澤暢央、証券コード：220A）は、テレビ東京が運営するAI専門YouTubeチャンネル「テレ東AIアカデミー」に、当社執行役員 エグゼクティブマーケティングディレクター・月岡克博が出演いたしました。

本動画では、元日本マイクロソフト業務執行役員で、株式会社圓窓 代表取締役の澤円氏を迎え、生成AIの台頭によって大きく変化する情報探索行動と、企業が今取り組むべき次世代のマーケティング戦略について対談しています。

■ 出演動画の概要

タイトル： 「『ググる』時代は終了：AI時代の新ツール『ミエルカGEO』｜BtoB企業に有効なマーケ戦略とは？」

視聴URL： https://www.youtube.com/watch?v=HphFe0ztnMM

対談者： 澤円氏（元日本マイクロソフト業務執行役員／株式会社圓窓 代表取締役）× 月岡克博（株式会社Faber Company 執行役員 エグゼクティブマーケティングディレクター

■ 出演者プロフィール

株式会社Faber Company

執行役員/エグゼクティブマーケティングディレクター

月岡 克博

2005年、大学卒業後、SFAベンダーに入社。コンサルタントとしてプリセールスやSFA導入プロジェクトを複数担当。2009年、CRMベンダーに入社し、営業に転身。2013年には東日本エリアセールスマネージャーに。2014年にFaber Company入社後、営業部長として売上拡大に貢献。2016年にIMC部門を新設し、ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括。2020年からはミエルカSEOのプロダクトオーナーも兼務。2021年10月、執行役員就任。

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

▼ミエルカGEOの詳細および無料トライアルはこちら

https://mieru-ca.com/geo

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp