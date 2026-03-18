デジタルフィギュア「ホロモデル」海外進出第一弾　韓国のアニメイトなど店舗・ECで販売開始

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株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、デジタルフィギュア「ホロモデル」の韓国での販売を、2026年3月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。





■商品ラインナップ


本ラインナップでは、人気キャラクターのホロモデル本体に加え、定番ビジュアルからイベント衣装モデルまで、幅広いバリエーションをご用意しております。



≪販売商品≫


初音ミク ／ 涼宮ハルヒの憂鬱 ／ すとぷり ／ KizunaAI ／ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか



■ホロモデルとは


ホロモデルは、スマートフォン上で楽しめるデジタルフィギュアで、表情やポーズ、サイズを自由にカスタマイズすることが可能です。ユーザーは推しを自由に飾り、外出先やイベントなどで撮影を楽しむことができます。





店舗販売では、カード形式で販売いたします。カード裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することが可能です。



■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/


■シリアルコード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code


■アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download



■販売店舗


【店頭販売】


・アニメイト ホンデ店


https://www.animate.co.jp/shop/hongdae/



・アニメイト チャムシルロッテ店


https://www.animate.co.jp/shop/jamsillotte/



【オンライン販売】


・INVEN GAMES


https://smartstore.naver.com/invengames/



・Direct Games


https://directg.net/index.php



・minimap


https://minimap.net/store?l=kr




■ 株式会社Gugenkaについて


Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。


デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。



■株式会社Gugenka


会社名：株式会社Gugenka


本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F


設立：2005年4月


代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）


URL：https://gugenka.jp/