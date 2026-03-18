デジタルフィギュア「ホロモデル」海外進出第一弾　韓国のアニメイトなど店舗・ECで販売開始

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、デジタルフィギュア「ホロモデル」の韓国での販売を、2026年3月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。

■商品ラインナップ

本ラインナップでは、人気キャラクターのホロモデル本体に加え、定番ビジュアルからイベント衣装モデルまで、幅広いバリエーションをご用意しております。

≪販売商品≫

初音ミク ／ 涼宮ハルヒの憂鬱 ／ すとぷり ／ KizunaAI ／ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか

■ホロモデルとは

ホロモデルは、スマートフォン上で楽しめるデジタルフィギュアで、表情やポーズ、サイズを自由にカスタマイズすることが可能です。ユーザーは推しを自由に飾り、外出先やイベントなどで撮影を楽しむことができます。

店舗販売では、カード形式で販売いたします。カード裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することが可能です。

■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/

■シリアルコード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code

■アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download

■販売店舗

【店頭販売】

・アニメイト ホンデ店

https://www.animate.co.jp/shop/hongdae/

・アニメイト チャムシルロッテ店

https://www.animate.co.jp/shop/jamsillotte/



【オンライン販売】

・INVEN GAMES

https://smartstore.naver.com/invengames/

・Direct Games

https://directg.net/index.php

・minimap

https://minimap.net/store?l=kr





■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/