デジタルフィギュア「ホロモデル」海外進出第一弾 韓国のアニメイトなど店舗・ECで販売開始
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、デジタルフィギュア「ホロモデル」の韓国での販売を、2026年3月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。
■商品ラインナップ
本ラインナップでは、人気キャラクターのホロモデル本体に加え、定番ビジュアルからイベント衣装モデルまで、幅広いバリエーションをご用意しております。
≪販売商品≫
初音ミク ／ 涼宮ハルヒの憂鬱 ／ すとぷり ／ KizunaAI ／ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
■ホロモデルとは
ホロモデルは、スマートフォン上で楽しめるデジタルフィギュアで、表情やポーズ、サイズを自由にカスタマイズすることが可能です。ユーザーは推しを自由に飾り、外出先やイベントなどで撮影を楽しむことができます。
店舗販売では、カード形式で販売いたします。カード裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することが可能です。
■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/
■シリアルコード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code
■アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download
■販売店舗
【店頭販売】
・アニメイト ホンデ店
https://www.animate.co.jp/shop/hongdae/
・アニメイト チャムシルロッテ店
https://www.animate.co.jp/shop/jamsillotte/
【オンライン販売】
・INVEN GAMES
https://smartstore.naver.com/invengames/
・Direct Games
https://directg.net/index.php
・minimap
https://minimap.net/store?l=kr
■ 株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
URL：https://gugenka.jp/