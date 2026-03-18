在留資格「特定技能」制度における「登録支援機関」に登録。外国人就労支援体制を一層強化。

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、2026年2月24日付けで出入国在留管理庁より「登録支援機関」の登録を受けました。※登録番号：26登-013090

近年、在留資格「特定技能」で就労する外国人の受け入れ数は急速に増加し、2025年6月末には33万人※を超えています。当社は、今後も高度外国人材を軸とした就労支援に取り組む方針ですが、今回、特定技能人材を受け入れる体制を社内で構築することで、外国人材の「生活支援領域」への足掛かりとし、事業を拡大させていくことを登録の目的としています。今回の特定技能支援体制の強化により、登録基準の厳格化や制度変更にも迅速に適応できるようノウハウを蓄積し、サービスの向上に努めてまいります。また、制度の変化に先手で対応し、多様化するニーズにワンストップで応える総合ソリューション企業としてさらなる成長を図ってまいります。

※：出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況（令和7年6月末）」より

【登録支援機関について】

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって生活・就労支援を行う民間事業者および団体を指します。出入国在留管理庁に登録されたうえで、生活オリエンテーションや住居確保・管理、行政手続き支援、母国語相談窓口の設置など10項目のサービスを提供することで、企業の負担を軽減し、外国人の安心・安全な就労を両立させます。登録の有効期間は5年ごとで、法令順守体制や実績が更新時に審査されます。

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[創業/設立年月]1982年10月/ 2009 年10 月

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、グローバル人材支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（グローバル人材支援事業）

担当：長谷川

Tel：03-5413-7558（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/