ニュウニュウが登場！イープラスpresents『ピアノの森』ピアノコンサート 2026 NiuNiu／福岡公演　3月28日（土）から一般発売開始

株式会社西日本新聞社

『ピアノの森』は一色まこと氏による青年漫画で、2007年にはアニメ化され第12回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞した作品です。アニメでパン・ウェイ役を演奏したニュウニュウが登場し、ショパンの代表作や名曲の数々を演奏します。福岡公演は完売した昨年に引き続き、2回目の実施となります。

公演概要

日時：2026年8月9日（日） 13：00開演、12：30開場

会場：FFGホール（福岡市中央区天神2-13-1）

チケット：一般5,000円／小学生2,500円（税込）

お問合せ：イープラス 050-3185-6449（10：00―18：00／土日祝を含む）

主催：イープラス

共催：西日本新聞社／西日本新聞イベントサービス

チケット情報

【先行販売】3月22日（日）pm12:00～3月27日（金）pm6:00

【一般発売】3月28日（土）am10:00～より受付開始

▽イープラス

https://eplus.jp/pianonomori/

▽エムアンドエム 092-751-8257（平日10:00-18:00）

予定曲目

「夜想曲」「小犬のワルツ」「舟歌」などショパンの代表作を披露。このほか、リスト「ラ・カンパネラ」やモーツァルトのピアノソナタなどを披露します。

(C)Yuji Uenoニュウニュウ

1997年中国生まれ。史上最年少8歳で上海音楽院入学し、ニューイングランド音楽院等を経て、2018年名門ジュリアード音楽院卒業。これまでに、ビエロフラーヴェク、カスプシク、ズヴェーデン、佐渡裕、大友直人、飯森範親、高関健、藤岡幸夫ら名匠の指揮で、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、香港フィルハーモニー管弦楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、パシフィックフィルハーモニア東京、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、京都市交響楽団、群馬交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団などと共演を重ねている。

2023年幅広い時代の作曲家の作品と自作曲を収録した「Lifetime」をリリース、2024年4月には「チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、交響曲第6番《悲愴》」のライブ録音CDをリリース。2018～19年にNHKで放送され、現在もNetflix等で配信中のTVアニメ『ピアノの森』では、天才中国人ピアニスト＝パン・ウェイの演奏を担当した。

大阪・関西万博オープニングプログラム「Physical Twin Symphony」に参加。