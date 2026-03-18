ハードコアゲーマーのためのメディア「Game*Spark」、Jリーグ加盟を目指すサッカークラブ「シュワーボ東京」とクラブスポンサー契約を締結

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下イード）が運営するゲーム情報メディア「Game*Spark（ゲームスパーク）」(https://www.gamespark.jp/)は、東京都社会人サッカーリーグ1部に所属し、Jリーグ加盟を目指すサッカークラブ「シュワーボ東京」（運営：株式会社シュワーボ、シュワーボ東京 代表取締役兼監督：名久井麗雄／Leo the football）とクラブスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■ スポンサー契約の背景

Game*Sparkは2006年12月の創刊以来、海外ゲーム情報を発信する小さなブログサイトから出発し、今年で20周年を迎えます。「世界中の素晴らしいゲームを日本のハードコアゲーマーにいち早く届ける」というミッションのもと、ハードコアゲーマーのためのメディアとして歩んできました。

シュワーボ東京は、サッカーYouTuber・Leo the footballが2020年に創設したクラブです。「情熱と合理性を持って勝利を目指すサッカー」という哲学を掲げ、2023年の東京都4部リーグ全勝優勝を皮切りに、2024年3部無敗優勝、2025年2部無敗優勝と3年連続昇格を果たし、2026年シーズンからは東京都1部リーグに参戦した、本気でJリーグを目指すクラブです。

Game*Sparkは、シュワーボ東京のこの歩みに自分たちの姿を重ねて見てきました。下のカテゴリーから一つずつ駆け上がり、まだ誰にも知られていない段階から信じて積み上げていく姿。規模では敵わない相手がいる中で、熱量と独自の哲学で勝負する姿勢。――そこに、海外ゲームを紹介する小さなブログから20年をかけてここまで来たGame*Sparkの道のりを重ねずにはいられませんでした。そして同時に、シュワーボ東京がまだ立ち止まらずに上を目指し続けている姿に、「自分たちももっと大きくならなければ」と背中を押される思いからスポンサー契約に至りました。

■ 「ゲーマーの趣味は、ゲームだけじゃない」

創刊20周年を迎えるにあたり、改めてGame*Spark読者のことを考えました。ハードコアゲーマーの皆さんは、必ずしもゲーム「だけ」が好きなわけではないかと思います。サッカーを観る人も、格闘技に熱くなる人も、音楽をつくる人もいる。ゲームという共通言語を持ちながら、その外側にも豊かな趣味や情熱を持っている人たちがいます。

Game*Sparkがこれからの10年で目指すのは、もっとハードコアゲーマーを増やすこと。日本のゲームと海外のゲームの架け橋になること。そして、ゲームをもっと楽しめる存在になること。サッカーという、ゲームとはまったく異なるフィールドへ踏み出すことは、まだ出会えていないゲーマーたちとの新しい接点をつくる第一歩です。

■ 今後の展開

今後は、シュワーボ東京と連携しながら、ゲームメディアとサッカークラブだからこそ生まれる取り組みを模索してまいります。

■ 「Game*Spark」について

Game*Sparkは、ハードコアなゲーム情報に特化したWebメディアです。最新のPC/コンシューマーゲーム情報から、インディー作品、ゲーム業界動向、最先端テクノロジー、eスポーツまで幅広くカバーしています。月間1,000万PV以上を記録し、コメント機能による活発なゲーマーコミュニティも特徴です。

URL：https://www.gamespark.jp/

■ 「シュワーボ東京」について

シュワーボ東京は、サッカーYouTuber・Leo the football（名久井麗雄）が2020年に創設した、東京都社会人サッカーリーグ1部所属のサッカークラブです。クラブ名は名将イビチャ・オシムのニックネームに由来。「情熱と合理性を持って勝利を目指すサッカー」を哲学に、Jリーグ加盟を目指しています。3年連続昇格の実績を持ち、在籍全選手に月額報酬を支給するなど、アマチュアサッカーの新しいモデルを構築しています。

URL：https://www.svabotokyo.com/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：藤野

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=gamespark



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/