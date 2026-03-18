不動産店舗向けデジタルサイネージメディア「不動産サイネージ」を提供開始

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、不動産店舗向けデジタルサイネージメディア「不動産サイネージ」の提供を開始いたしました。本サービスは、物件契約のために来店したお客様へ、デジタルサイネージを通じてダイレクトに情報を届ける広告プラットフォームです。入居者へ最適なタイミングで最適なサービスをつなぐ、新たな広告体験を創出します。

サービス開始の背景

進学・就職・結婚などの「新生活」が始まる時期は、お部屋探しや引越し、ライフラインの契約、家具・家電の購入など、短期間に多くのサービス選択が行われるタイミングです。新生活に関連するサービスを展開する企業にとって、この時期に合わせたアプローチは重要ですが、「ターゲットを絞って情報を届けるのが難しい」「オンライン広告だけでは他社との差別化が困難」といった課題がありました。

こうした課題を解決するため、不動産店舗内のデジタルサイネージを活用し、住まいが決まるタイミングの来店客へ適切なサービスを届けられるメディアとして、本サービスの提供に至りました。

不動産サイネージとは

「不動産サイネージ」は、不動産店舗内に設置されたデジタルサイネージを通じて、物件の契約手続きなどで来店されたお客様へダイレクトに動画広告を配信するサービスです。お部屋探しから契約に至るまでの待ち時間を活用することで、新生活に欠かせないインフラや家具・家電、各種生活サービスなどの情報を、最も必要とされるタイミングでお届けします。

▼「不動産サイネージ」サイト

https://fudosan-media.jp/

不動産サイネージの強み

1．「引越し確定層」にピンポイントで届く

不動産店舗に来店されるお客様は、すでに住み替え・引越しを具体的に検討している方が中心です。引越し予定者に絞ってアプローチできるため、広告予算を無駄にせず、本当に届けたいターゲットへ効率的に訴求できます。

2．新生活に向けて“調べ始める”最適なタイミングでアプローチ

物件契約の直後は、家具・家電・通信・各種サービスを検討し始める重要なタイミングです。競合サービスと比較される前の段階でサービスを認知させることで、選択肢の一つではなく「最初に思い浮かぶ存在」として印象付けられます。

3．店舗の待ち時間を活かした、動画ならではの高い訴求力

不動産店舗での手続き中には、自然と待ち時間が発生し、来店者の視線は店内の画面に向かいます。強制的に見せる広告ではなく、自然に目に入る動画表現だからこそ、サービスの魅力をしっかり伝えられます。

4．不動産店舗で流れるCMだからこその「安心感」と「信頼性」

ネット広告は、どうしても警戒されやすい側面があります。一方、不動産サイネージは、信頼して契約を行う不動産店舗内で放映される広告です。店舗という安心感のある環境で届けることで、サービスやブランドへの信頼を高めることができます。

お問い合わせ

サービスに関する詳細、導入に関するご相談など、下記のURLよりお気軽にお問い合わせください。

担当：板並

問い合わせフォーム：https://f.012grp.co.jp/wizkouhou

今後の展望

Wizは本サービスを通じて、入居者様には新生活の準備をスムーズに進められる体験を、企業様にはサービスを最も必要としている層へ直接アプローチできる機会を提供してまいります。今後は全国の不動産店舗様との連携を広げ、オンラインとオフラインを融合させた新たな情報接点の創出を目指します。

株式会社Wiz(ワイズ)について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp