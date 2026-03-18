対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦　七海の彩旗』において、セガ ゲーム コラボ第4弾として『Fate/Grand Order Arcade』とのコラボイベントを本日より開始！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄)は、現在稼働中のアミューズメント施設向け対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦 七海の彩旗（以下、英傑大戦）』において、セガ ゲーム コラボ第4弾として『Fate/Grand Order Arcade（以下、FGO Arcade）』とのコラボイベントを、本日2026年3月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。

『英傑大戦』は、実物のカードを操作してプレイする対戦型カードアクションゲームです。アーケードゲームの歴史を創ってきた歴代シリーズ『三国志大戦』、『戦国大戦』に登場した「三国志」「戦国」をはじめ、「江戸・幕末」「平安」「春秋戦国」「中世」の各時代の武将たちが登場。

今後も様々な歴史の英傑たちの参戦が控えており、まさに大戦シリーズの集大成といえる最新作です。

今回のコラボイベントでは『FGO Arcade』に登場するサーヴァントから、「アルトリア・ペンドラゴン(セイバー)」「レオナルド・ダ・ヴィンチ(ライダー)」「ギルガメッシュ(アーチャー)」「モルガン」など8騎のサーヴァントが武将カードとなって登場。

『英傑大戦』の武将たちと同じ戦場で戦いを繰り広げます。

『英傑大戦』×『Fate/Grand Order Arcade』コラボプロモーションムービー

https://youtu.be/qAnrruVrQgM(https://youtu.be/qAnrruVrQgM)

■「『英傑大戦』×『Fate/Grand Order Arcade』コラボ大戦スタンプキャンペーン」概要

キャンペーン期間中はプレイするたびにスタンプが押されます。獲得したスタンプの数に応じて、コラボ武将や消費アイテムをプレゼント。この機会をお見逃しなく！

キャンペーン【前半】

開催期間：2026年3月18日（水） 7:00～2026年3月31日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SRレオナルド・ダ・ヴィンチ(ライダー)、SRアルトリア・ペンドラゴン(セイバー)、SRギルガメッシュ(アーチャー)、SRモルガン

キャンペーン【前半】詳細：https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/6817

キャンペーン【後半】

開催期間：2026年4月1日（水） 7:00～2026年4月14日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SR千子村正、SR宮本武蔵(セイバー)、SRマーリン〔プロトタイプ〕、SRジャンヌ・ダルク〔オルタ〕(アヴェンジャー)

※SRは英傑大戦における武将カードのレアリティになります。

※告知等ではわかりやすさのため、翌日AM3:59を27:59と表記しております。

※キャンペーンの概要、報酬は後日『英傑大戦』公式サイトにて公開いたします。

※獲得した武将をカードとして印刷する場合はサテライトにてゲームプレイし、「カード印刷」より印刷を行う必要があります。

■『Fate/Grand Order Arcade(フェイト/グランドオーダー アーケード)』とは？

『Fate/Grand Order Arcade』は、『Fate/Grand Order』に登場するサーヴァントや世界観をベースに、3D化されたサーヴァントをプレイヤー自身で操作し、仲間と一緒にバトルを楽しむことができる「英霊召喚チームバトル」です。

オンライン全国対戦モード「グレイルウォー」とシングルプレイ専用モード「グランドオーダー」の2つのモードをお楽しみいただけるほか、召喚したサーヴァントが宿るセイントグラフや、概念礼装が物理カードとして発行されることも本作の特徴です。

登場するサーヴァントの情報やゲームの詳しい遊び方は、『Fate/Grand Order Arcade』の公式サイトをご確認ください。

■ジャンル：英霊召喚チームバトル

■権利表記：(C)TYPE-MOON / FGO ARCADE PROJECT

■公式サイト：https://arcade.fate-go.jp/

■公式X（旧Twitter）：@FGOAC_project (#FGOAC) ※『Fate/Grand Order Arcade』ハッシュタグ

【製品仕様】

名 称：英傑大戦 七海の彩旗

ジャンル：対戦型カードアクションゲーム

稼 働 日：好評稼働中

プレイ人数：1人

権利表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.eiketsu-taisen.com/

公式X（旧Twitter）アカウント：

@ eiketsu_taisen

大戦シリーズ広報X（旧Twitter）アカウント：

@taisen_ko_ho