Oliveなら、クレカ積立が最大4.5%とさらにおトクに！クレカ積立ポイント付与率UPプラン開始

三井住友カード株式会社

株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）と、三井住友カード株式会社（以下「三井住友カード」）は、2026年4月より「三井住友カード つみたて投資（以下「クレカ積立」）」の「三井住友カード つみたて投資」 Olive限定上乗せプランを開始することをお知らせいたします。

■「クレカ積立」概要

2021年6月より、三井住友カードと株式会社SBI証券（以下「SBI証券」）が開始したサービスで、クレジットカード決済でVポイントを貯めながら投資信託の積立ができます。NISA口座でのお取引や、証券口座へのご入金の手間なく継続投資が行える利便性の高さ、積立金額に対してＶポイントがたまる利得性などをご支持いただき、現在約180万人のお客さまにご利用いただいております。

■「三井住友カード つみたて投資」 Olive限定上乗せプラン 概要

2026年4月10日積立設定締切分（5月買付分）より、クレカ積立とOliveを一緒に利用されるお客さまのクレカ積立ポイント付与率を最大+0.5％上乗せいたします。円普通預金残高に応じた、クレカ積立ポイント付与サービスは国内初となります。※

本プランを適用するカードは、Oliveフレキシブルペイに限りません。Olive以外の三井住友カード（対象カード）でクレカ積立をご利用のお客さまも、Oliveアカウントをご契約いただいていれば本特典の対象です。これまでの付与率と合わせると、投資信託積立額の最大4.5％分のVポイントが獲得できます。

クレカ積立とOliveを一緒にご利用いただくことで、今までよりさらにおトクに資産運用ができるようになりました。

※三井住友銀行、三井住友カード調べ

＜ポイント付与の条件と上乗せ付与率＞＜カードの種類とポイント付与率＞

※1Olive フレキシブルペイ プラチナプリファード,三井住友カード プラチナプリファード

※2三井住友カード プラチナ Visa／Mastercard,三井住友カード プラチナ PA-TYPE VISA／Mastercard,三井住友ビジネスプラチナカード for Owners Visa／Mastercard

※3Olive フレキシブルペイ ゴールド,三井住友カード ゴールド Visa／Mastercard,三井住友カード ゴールド PA-TYPE Visa／Mastercard,三井住友カード ゴールド（NL）Visa／Mastercard,三井住友カード プライムゴールド Visa／Mastercard,三井住友カードゴールド VISA(SMBC),三井住友カードプライムゴールド VISA(SMBC),三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド Visa／Mastercard,三井住友ビジネスゴールドカード for Owners Visa／Mastercard,三井住友銀行キャッシュカード一体型カード ゴールド／プライムゴールド

※4Vポイント以外の独自ポイントが貯まるカードは、「三井住友カード つみたて投資」の決済は可能ですが、Vポイントや独自ポイント付与の対象となりません。

詳細は下記URLよりご確認ください。

URL：https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo4030044.jsp?dk=sp_083_0023649

三井住友銀行、三井住友カードは今後も幅広い世代のお客さまの人生を豊かにする資産形成の一助となるべく、更なる利便性を提供できるよう、サービスの機能強化や、金融サービスとの連携などを実施してまいります。

【「Olive」とは】

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

【公式】Olive｜ 使えば使うほどお得な金融サービス：三井住友銀行

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/?aff=CP04862_o_snsOTH_CT54744_txt&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04862_o_snsOTH_CT54744_txt(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/?aff=CP04862_o_snsOTH_CT54744_txt&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04862_o_snsOTH_CT54744_txt)

※三井住友銀行のページへ遷移します。

＜金融商品仲介業務に関するご注意事項＞

※三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどは行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。なお、三井住友カード株式会社以外の仲介によりSBI証券の証券口座を開設したお客さまを対象とするものではありません。

※金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。

※お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。各商品などへの投資に際してご負担いただく手数料などおよびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI証券ウェブサイトの当該商品などのページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面などをご確認ください。

※SBI証券の口座開設料・管理料は無料です。

金融商品取引法等に係る表示

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html

（別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。）

【金融商品仲介業者】

商号等：三井住友カード株式会社

登録番号：関東財務局長（金仲）第941号

勧誘方針

https://www.smbc-card.com/mem/for_sbi/guide/kanyu.jsp

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

https://www.smbc-card.com/mem/service/li/pdf/customer.pdf

【所属金融商品取引業者】

商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会