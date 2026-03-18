【豊橋市】「TOYOPay（とよっペイ）2026」購入申込開始！！

豊橋市

豊橋市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食材費高騰の影響を受ける市民、並びに事業者を迅速にサポートするため、「豊橋市プレミアム付電子商品券２０２６ＴＯＹＯＰａｙ」を発行します。

発行数は32.5万セット（総額21億1,250万円）と前回の約2倍に増加しました。

そして1人当たりの購入数も４→６セットと大幅に増やし、最大9,000円分がお得になります！

窓口に並ばず、自宅で簡単に購入できるのも魅力です。

また、事業者の方で、2026年の参加店舗もまだまだ募集しています。

前回は1,143店が参加しました！決済手数料などの店舗負担もなく簡単に設置が可能です！

豊橋市は「TOYOPay」とともに、市民と地元のお店を全力で支援します！

大好評の「TOYOPay（とよっペイ）2026」サポート窓口を設置します！

豊橋市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食材費高騰の影響を受ける市民、並びに事業者を迅速にサポートするため、「豊橋市プレミアム付電子商品券２０２６ＴＯＹＯＰａｙ」を発行します。

【申込期間】

2026年3月18日（水）12：00より、4月15日（水）23：59まで

※先着順ではありません。申込み多数の場合は抽選を行います。（抽選結果：4月30日予定）

※豊橋市に2026年4月15日時点で住民票のある方が対象となります。

前回に引き続き、キャッシュレス決済などスマートフォンの操作に不慣れな方に、対面の申込・利用 サポート窓口 を設置します！

豊橋市内5か所の生涯学習センターで開催します。2026年は前回の10回に対し、２倍の合計20回開催します！

サポート会場など詳細は、TOYOpay専用Webサイト(https://toyopay.com/)からご確認ください。

TOYOPay（とよっペイ）の利用期間は、

２０２６年５月１日（金）から９月３０日（水）までです。

「TOYOPay（とよっペイ）2026」3つのポイント

前回までの「TOYOPay（とよっペイ）」から、3つのポイントが変更され、より使いやすくなりました！

１.１人６セットまで購入可能、最大9,000円分お得です！２.販売総数が約2倍と大幅アップ！より多くの方に行き渡るようになります！３.新たに「地元お店ポイント」を設置！

前回までは750円の飲食店ポイントがついていましたが、2026年からは「地元お店ポイント」に変更！

飲食店に限らず、業種を超えてさらに利用しやすくなりました。

「地元お店ポイント」は、豊橋市内に本店・本社を置く事業者が経営する店舗（フランチャイズ店を含む）で使えます。

対象店舗はTOYOpay専用Webサイト(https://toyopay.com/)への掲載や、ステッカーを貼って皆様にわかりやすくお知らせします。

「TOYOPay（とよっペイ）2026」概要

（１）販売総数 ：３２．５万セット（総額２１億１，２５０万円）

（２）販売価格 ：１セット６５００円分の電子商品券を５０００円で販売

※プレミアム率３０％、７５０円分は地元お店ポイント

（３）購入対象者：豊橋市内に在住の方

※豊橋市に2026年４月１５日時点で住民票がある方

（４）購入限度 ：１人につき６セットまで

（５）特 徴 ：窓口に並ばずお家で簡単購入（クレジットカード決済）

申込期間・方法・利用期間

（１）申込期間：2026年３月１８日（水）12:00～４月１５日（水）23:59

（２）申込方法：TOYOpay専用Webサイト(https://toyopay.com/)にて申込

※申込み多数の場合は抽選を行います。

※結果通知は４月３０日（木）を予定しています。

（３）利用期間：2026年５月１日（金）12:00～2026年９月３０日（水）23:59

専用コールセンター

0532-26-2227

平日(月～金) 9：00～17：00

※国民の休日を除く（5/2（土）～5/6（水）は開設）

【事業者の皆様】前回は1,143店が参加！まだまだ利用店舗を募集しています

利用店舗の募集を3/5（木）よりスタートしています。

決済手数料などがかからず、店舗側の負担がなく始められるのがメリットです。

ぜひ一緒に豊橋の消費を盛り上げましょう。

【利用店舗概要】

・要件 豊橋市内に所在する店舗（業種、規模、FC は問いません。）

・募集期間 2026年３月５日（木）12:00～2026年９月３０日（水）12：00

・登録方法 TOYOpay専用Webサイト(https://toyopay.com/)での登録に限る

※詳細は、TOYOpay専用Webサイト(https://toyopay.com/)及び、広報とよはし３月号に掲載しています。