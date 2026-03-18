【2027年合格目標】測量士試験対策講座｜入門総合講義／入門カリキュラム（フル・ライト）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、2027年度合格目標の測量士試験対策講座｜入門総合講義／入門カリキュラム（フル・ライト）をリリースいたしました。

■測量士試験入門カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/sokuryoshi/cr01/

最新の「測量法」「作業規程の準則」の改正に完全対応！

約27時間の凝縮された講義で知識をインプット！

徹底的な過去問分析とコンパクトな解説で効率よく合格をつかみ取る！

■こんな方にオススメ

知識ゼロから最短合格を目指したい方

実務経験はあるものの、試験対策はこれからの方

スキマ時間で効率よく学習し、仕事と両立させたい方

暗記力に自信がなく、考え方を理解しながらやりたい方

他社・独学で測量士を学習していたが挫折してしまった方

■合格実績

■合格者の声はこちら

https://www.agaroot.jp/sokuryoshi/voice/

1.合格率が高い完成されたカリキュラム！

確実に合格するための講座設計

合格率わずか10％前後という超難関の測量士試験。その攻略の鍵は過去問を自力で解き切る力にあります。

アガルートのカリキュラムは、インプットを最小限に抑えた「入門総合講義」からスタートします。短期間で全体像を把握し、即座にアウトプット（過去問演習）へ移行できるのが強みです。

さらに、全問解説の「過去問解説講座」と、厳選問題で実戦力を磨く「過去問セレクト答練」の2軸に加え、得点源となる計算問題を攻略する「電卓の使い方講座」も完備！無駄を削ぎ落とし、最短ルートで確実な合格へと導きます。

27時間で全ての知識を身につける！初学者向けのコンパクトな講義

測量士試験の合格に必要なすべての知識を、「入門総合講義」で27時間にまとめました。毎日1時間講義を視聴すれば、約1か月で試験範囲を一通り学ぶことができます。

他社の講座では40時間以上必要なため、圧倒的にコンパクトなつくりになっています。

また、コンパクトなだけではなく、初学者向け講座となりますので、基礎からしっかり理解することも欠かせません。難解な法律用語や分かりづらい概念も、身近な例を用いて解説するため、理解しながら素早く正しい知識を定着させることが可能です。

ゼロから合格に必要な基礎力を構築

本カリキュラムでは、測量士試験の学習が初めての方や、測量士補からのステップアップを目指す方向けに設計された「入門総合講義」で、膨大な試験範囲の基礎を一から丁寧に構築し、合格に必要な土台を最短ルートで固めます。

午前の択一式や午後の記述式の必須範囲はもちろん、独学では対策が難しいとされるすべての選択科目についても、初学者がスムーズに理解し、得点源にできるよう最適化された教材と講義をご用意。

測量士試験は専門性が高く、独自の計算や用語が多いため、初学者が丸暗記だけで突破するのは困難です。「入門総合講義」では、図解や噛み砕いた解説を多用し、測量の仕組みや理屈を「イメージ」で理解できるよう工夫しました。知識ゼロの状態からでも短期間で過去問演習にスムーズに入ることができる「確かな実戦力」を養うことが可能です。

過去問全選択肢の解説で、高得点を獲得する力がつく

測量士試験は、基準点に達すれば全員が合格する絶対評価の試験です。午前試験と午後試験の必須問題は過去問の繰り返しが多いため、過去問をきちんと対策し、高得点を狙うことが大切です。

過去問解説講座では、全選択肢を詳細に解説しています。繰り返し出題される論点についても省略せずに解説し、すべての過去問を自力で解くことができるように設計しているため、高得点をとる力が確実に身につきます。

さらに、フルカリキュラムには過去出題された良質な問題をピックアップして作成した「過去問セレクト答練」が付属します。本試験形式の教材で、本番を想定した演習と実力確認を行うことができます。

講師が電卓操作を実演！より速く・正確に計算問題が解けるようになる！

測量士試験で出題される計算問題では、複雑な問題を試験会場で貸与される電卓により計算することになります。電卓の機能を理解し、使いこなすことで、より速く・正確に問題を解けるようになります。

本カリキュラムには「電卓の使い方講座」が含まれており、多くの電卓の機能をマスターすることができるので、計算ミスを減らし、より正確に答えを求めることができます。

講義内では、講師の電卓操作を手元で映しながら解説を行っていくため、実際の操作を見ながら、確実に電卓の操作方法を会得することが可能です。

【新追加】申し込んですぐ学習開始！先行配信で圧倒的なリードを築く

測量士試験の学習において、土台となる「測量士補」レベルの知識を完璧にすることは、合格への最短ルートです。そこで、本講座では、早期申込をしていただいた方限定の「先行配信」特典をご用意しました。

メイン講義の配信を待つことなく、お申し込み後すぐ「測量士補試験 総合講義」が視聴可能となり、学習のスタートダッシュを切ることができます。

「基礎に不安がある」「計算の感覚を取り戻したい」といった声を形にした、今だけの特別なサポート体制です。

2.フォロー制度

安心の学習導入オリエンテーション

どういう性質の試験？どんな問題が出る？テキストはどうやって使ったらいい？

学習開始時のお悩みを一挙に解決する安心の動画「学習導入オリエンテーション」。

これでスタートダッシュを切ることができます。

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年6月15日からスタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

講師に勉強方法を相談！隔月実施のホームルーム！（2026年7月からスタート）

奇数月の10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに最新通達や法改正、新しい試験傾向など、直近のホットなトピックスをお届けします！

モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2026年7月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

■測量士試験入門カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/sokuryoshi/cr01/

■アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

■合格特典でモチベーションアップ

2027年合格目標 測量士試験 入門カリキュラムをお申込みいただいた方が2027年の測量士試験に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金3万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■合格特典・割引制度

合格特典

対象カリキュラムをお申込みいただいた方が測量士試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

最大20％OFF！

各種割引制度を設けております。

■測量士試験入門カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/sokuryoshi/cr01/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/