しんちゃんが「家族都市」の見どころをオリジナルボイスで紹介するゾ！　3/2５より「家族都市」秋田・埼玉・熊本３県にて『クレヨンしんちゃん』オリジナル観光案内音声の放送がスタート！

株式会社双葉社(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

コミック・アニメ・映画と幅広く展開し、昨年には原作コミック連載開始から35周年を迎えた大人気作品『クレヨンしんちゃん』。その舞台である埼玉県と、父・ひろしの出身地である秋田県、母・みさえのふるさと熊本県とは、2022年7月に世界初となる「家族都市」協定を締結。しんちゃんと３県は互いにひとつのチームとして、相互交流や観光振興に取り組んでいます。

この度「家族都市」プロジェクトの一環として、しんちゃん・ひろし・みさえが家族都市や各県をPRするオリジナル観光案内音声を制作。3/25（水）より「家族都市」３県の観光拠点や交通機関にて放送がスタートします！ 野原家の３人が、楽しく掛け合いをしながら家族都市や３県の見どころ、おいしいもの、アクティビティなどを紹介するアナウンスは、現地に行かないと聞けない＆放送される場所によって音声の内容が変わる超スペシャル仕様。

ぜひ春休みに、しんちゃんたちのオリジナルアナウンスを聞きに家族都市３県に遊びにお越しください！

しんちゃんアナウンスが聞ける場所はこちら！一部設置場所では一緒に写真も撮れるスペシャルスタンディが登場

しんちゃんたちの家族都市オリジナルアナウンスは、埼玉県では東武動物公園駅、さいたま新都心「けやきひろば」、川口ハイウェイオアシス「屋内遊び場ASOBooN（アソブーン）」で、秋田県では秋田内陸縦貫鉄道車内や由利高原鉄道車内、秋田新幹線こまち車内で、熊本県ではJR熊本駅の在来線コンコース等、JR豊肥本線の列車内（熊本駅→平成駅、原水駅→肥後大津駅）、産交バスの阿蘇登山線バス車内（阿蘇駅～阿蘇山上）で聞けます。

また、一部場所では野原家デザインの音声付きスタンディでしんちゃんたちのオリジナルアナウンスが聞けちゃいます！

ぜひ、しんちゃんたちのスタンディを見つけたら、アナウンスを聞いて一緒に写真を撮って、楽しい旅の思い出を作ってください♪

◆オリジナル観光音声放送場所詳細

※画像は秋田県デザイン◎秋田県- 秋田内陸縦貫鉄道車内（11D下り 鷹巣駅10:05発 阿仁合駅11:05着 等）- 由利高原鉄道車内（8D上り 矢島駅 9：50発、12D 上り 矢島駅 11：50発、 羽後本荘駅7D 下り 10：55発、11D 下り 13：05発）※令和８年7月12日（日）～8月31日（月）の期間を除く。- ＪＲ東日本秋田支社（秋田新幹線こまち下り 角館駅～大曲駅間）※令和８年7月12日（日）～8月31日（月）の期間限定。- 大仙市花火伝統文化継承資料館はなび・アム ４Ｆ営業時間 ９時～１７時※音声付きスタンディでの放送※休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日にあたる場合は、翌平日）、年末年始◎埼玉県- 東武動物公園駅改札内（東武鉄道 東武スカイツリーライン）※音声付きスタンディでの放送- けやきひろば１階（さいたま市中央区新都心１０）営業時間 ７時～２４時※音声付きスタンディでの放送- 川口ハイウェイオアシス 屋内あそび場ASOBooN（アソブーン）営業時間 平日 １０時～１７時土日祝 １０時～１８時 ※定休日 火曜※音声付きスタンディでの放送◎熊本県- JR熊本駅 在来線コンコース等- JR豊肥本線の列車内（熊本駅→平成駅、原水駅→肥後大津駅）※実施時間は９：00～18：00です。※特急列車を含む気動車では流れません。※上り列車（熊本方面の列車）内では流れません。- 産交バス 阿蘇登山線のバス車内 （阿蘇駅～阿蘇山上）※実施時間は9：40～16：30です。阿蘇登山線の全ての便で流れます。■「家族都市」特設サイト

https://www.shinchan-app.jp/30th-anniv-anime/family-city/

◆『クレヨンしんちゃん』について

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。原作コミックの連載開始35周年を迎えた。7月31日（金）には劇場版最新作「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」が公開。

原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

〇 まんがクレヨンしんちゃん.com

https://manga-shinchan.com/

○「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト

https://www.shinchan-app.jp/

○「クレヨンしんちゃん」公式X

https://X.com/crayon_official