【earth music&ecology Japan Label】TVアニメ『デッドアカウント』と初コラボレーション！“弥電学園”の制服や受霊機ホルダーをイメージした特別なアイテム
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランド「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」が展開する、日本のクリエイターやアニメ、漫画とコラボレーションするレーベル「Japan Label（ジャパンレーベル）」は、TVアニメ『デッドアカウント』と初のコラボレーションアイテムを2026年3月19日(木)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。
特集ページ：https://stcl.page.link/fs4V
『デッドアカウント』は、2023年より「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載がスタートした漫画作品です。2026年1月にはTVアニメが放送開始し、若い読者を中心に幅広い世代から注目を集めています。本コレクションでは、作品の世界観を表現した全6型のアイテムを展開いたします。
ラインアップは、主人公である「縁城蒼吏」が編入した弥電学園の制服をイメージしたブラウスや、受霊機ホルダーをイメージしたマルチケース。各キャラクターのイメージカラーやロゴモチーフなどを取り入れたバッグやリングネックレス、バッグチャームをご用意。さらに、キャラクターのイラストをデザインしたアクリルキーホルダーもラインアップいたしました。
『デッドアカウント』の世界観を楽しめる特別なコレクションにぜひご注目ください。
■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』販売概要
受注販売期間：2026年3月19日（木）18:00～2026年4月6日(月)23:59
※ZOZOTOWNは2026年3月23日（月）12:00～2026年4月1日(水)23:59
EC予約サイト：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/fs4V）、ZOZOTOWN
販売アイテム：トップス、マルチケース、バッグ、ネックレス、バッグチャーム、キーホルダー 全6型
■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』商品詳細
※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
弥電学園の制服をイメージしたブラウス。
制服のシルエットを表現したフレアスリーブのブラウスです。
パンツでもスカートでも合わせやすい着丈で、ゆったりと羽織れるのでジェンダーレスにお楽しみいただけます。
弥電学園 制服イメージブラウス
カラー：グリーン
価格：\6,900
表面のポケットには弥電学園のマークを刺繍し、フチにはレースステッチを施しています。背面側は、ICカードやお気に入りのトレーディングカードなどを入れられるクリア仕様。
ショルダー部分は長さ調節が可能です。
受霊機ホルダーイメージマルチケース
カラー：ブラウン
価格：\4,900
各キャラクターをイメージした配色がポイント。
「デッドアカウント」ロゴ周りにはグリッチをイメージしたラインストーンを施しています。背面側がクリア仕様になっており、上部には「充電100％」マークを刺繍。
ギャザーの寄った持ち手がポイントです。
＜カラー展開＞
ライトブルー：縁城蒼史モデル
グリーン：霞流括モデル
パープル：漆栖川希詠モデル
オレンジ：羽住蓮理モデル
デッドアカウント クリアトートバッグ
カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ
価格：\6,000
リングには、各キャラクターの名前をデザインし、“グリッチ”を表現したイメージカラーのラインストーンを採用。単体でもネックレスとしてもお楽しみいただける2way仕様です。
ネックレスのテールエンドには弥電学園マークをイメージしたデザインチャームを取り付けました。
＜カラー展開＞
ライトブルー：縁城蒼史モデル
グリーン：霞流括モデル
パープル：漆栖川希詠モデル
オレンジ：羽住蓮理モデル
デッドアカウント リングネックレス
カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ
価格：\2,899
■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』商品詳細
※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
各キャラクターをイメージしたカラービーズとモチーフで構成されたバッグチャーム。
共通で「充電100％」モチーフと弥電学園のロゴマークモチーフのチャームを取り付けました。
＜カラー展開＞
ライトブルー：縁城蒼史モデル（煽りんごマーク）
グリーン：霞流括モデル（ハンマー）
パープル：漆栖川希詠モデル（チョーカーのモチーフ）
オレンジ：羽住蓮理モデル（ピアス）
デッドアカウント イメージバッグチャーム
カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ
価格：\2,899
ライトブルー
グリーン
パープル
オレンジ
各キャラクターのアクリルキーホルダー。
キャラクターイラストの右上にプリントされた「充電100％」マークがポイント。
ロッカーキー型のチャームにはキャラクター名が記されています。
＜カラー展開＞
ライトブルー：縁城蒼史モデル
グリーン：霞流括モデル
パープル：漆栖川希詠モデル
オレンジ：羽住蓮理モデル
デッドアカウント アクリルキーホルダー
カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ
価格：\1,320
『デッドアカウント』とは
死者のSNSアカウントってどうなると思う？
未練を残した亡者のアカウント(デッドアカウント)は、やがてデジタルの幽霊――化け垢として現世へ蘇る……。
縁城蒼吏は、妹・緋里の治療費を稼ぐため、炎上系配信者『煽りんご』として日々配信活動をしていた。
しかし、とあるきっかけで電能に開眼した縁城は、怪しい噂の絶えない『弥電学園(みでんがくえん)』へと連れられる。そこはインターネットの普及と共にデジタル化してしまった幽霊を祓う、新時代の霊媒師を育てる学園だった！
燃やして叩いて祓う、現代式除霊バトルアクション開幕！
公式サイト・公式SNS：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）
アニメ公式HP：https://dead-account.com/
アニメ公式X：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）
【earth music&ecology Japan Labelについて】
アパレルブランド「earth music＆ecology（アースミュージック＆エコロジー）」のコラボレーベル。
＜自由に表現することを愛する世界中のすべての人のために＞をコンセプトに、アニメ、マンガ、クリエイター等とのコラボ商品を通じて、日本のカルチャーを発信しています。
公式X(旧Twitter)：https://x.com/earth_JL
公式Instagram：https://instagram.com/earth_japanlabel/