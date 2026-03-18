【earth music&ecology Japan Label】TVアニメ『デッドアカウント』と初コラボレーション！“弥電学園”の制服や受霊機ホルダーをイメージした特別なアイテム

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランド「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」が展開する、日本のクリエイターやアニメ、漫画とコラボレーションするレーベル「Japan Label（ジャパンレーベル）」は、TVアニメ『デッドアカウント』と初のコラボレーションアイテムを2026年3月19日(木)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/fs4V

『デッドアカウント』は、2023年より「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載がスタートした漫画作品です。2026年1月にはTVアニメが放送開始し、若い読者を中心に幅広い世代から注目を集めています。本コレクションでは、作品の世界観を表現した全6型のアイテムを展開いたします。

ラインアップは、主人公である「縁城蒼吏」が編入した弥電学園の制服をイメージしたブラウスや、受霊機ホルダーをイメージしたマルチケース。各キャラクターのイメージカラーやロゴモチーフなどを取り入れたバッグやリングネックレス、バッグチャームをご用意。さらに、キャラクターのイラストをデザインしたアクリルキーホルダーもラインアップいたしました。

『デッドアカウント』の世界観を楽しめる特別なコレクションにぜひご注目ください。

■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』販売概要

受注販売期間：2026年3月19日（木）18:00～2026年4月6日(月)23:59

※ZOZOTOWNは2026年3月23日（月）12:00～2026年4月1日(水)23:59

EC予約サイト：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/fs4V）、ZOZOTOWN

販売アイテム：トップス、マルチケース、バッグ、ネックレス、バッグチャーム、キーホルダー 全6型

■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』商品詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

弥電学園の制服をイメージしたブラウス。

制服のシルエットを表現したフレアスリーブのブラウスです。

パンツでもスカートでも合わせやすい着丈で、ゆったりと羽織れるのでジェンダーレスにお楽しみいただけます。

弥電学園 制服イメージブラウス

カラー：グリーン

価格：\6,900

表面のポケットには弥電学園のマークを刺繍し、フチにはレースステッチを施しています。背面側は、ICカードやお気に入りのトレーディングカードなどを入れられるクリア仕様。

ショルダー部分は長さ調節が可能です。

受霊機ホルダーイメージマルチケース

カラー：ブラウン

価格：\4,900

各キャラクターをイメージした配色がポイント。

「デッドアカウント」ロゴ周りにはグリッチをイメージしたラインストーンを施しています。背面側がクリア仕様になっており、上部には「充電100％」マークを刺繍。

ギャザーの寄った持ち手がポイントです。

＜カラー展開＞

ライトブルー：縁城蒼史モデル

グリーン：霞流括モデル

パープル：漆栖川希詠モデル

オレンジ：羽住蓮理モデル

デッドアカウント クリアトートバッグ

カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ

価格：\6,000

リングには、各キャラクターの名前をデザインし、“グリッチ”を表現したイメージカラーのラインストーンを採用。単体でもネックレスとしてもお楽しみいただける2way仕様です。

ネックレスのテールエンドには弥電学園マークをイメージしたデザインチャームを取り付けました。

＜カラー展開＞

ライトブルー：縁城蒼史モデル

グリーン：霞流括モデル

パープル：漆栖川希詠モデル

オレンジ：羽住蓮理モデル

デッドアカウント リングネックレス

カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ

価格：\2,899

■earth music&ecology Japan Label『デッドアカウント』商品詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

各キャラクターをイメージしたカラービーズとモチーフで構成されたバッグチャーム。

共通で「充電100％」モチーフと弥電学園のロゴマークモチーフのチャームを取り付けました。

＜カラー展開＞

ライトブルー：縁城蒼史モデル（煽りんごマーク）

グリーン：霞流括モデル（ハンマー）

パープル：漆栖川希詠モデル（チョーカーのモチーフ）

オレンジ：羽住蓮理モデル（ピアス）

デッドアカウント イメージバッグチャーム

カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ

価格：\2,899

ライトブルーグリーンパープルオレンジ

各キャラクターのアクリルキーホルダー。

キャラクターイラストの右上にプリントされた「充電100％」マークがポイント。

ロッカーキー型のチャームにはキャラクター名が記されています。

＜カラー展開＞

ライトブルー：縁城蒼史モデル

グリーン：霞流括モデル

パープル：漆栖川希詠モデル

オレンジ：羽住蓮理モデル

デッドアカウント アクリルキーホルダー

カラー：ライトブルー/グリーン/パープル/オレンジ

価格：\1,320

『デッドアカウント』とは

死者のSNSアカウントってどうなると思う？

未練を残した亡者のアカウント(デッドアカウント)は、やがてデジタルの幽霊――化け垢として現世へ蘇る……。

縁城蒼吏は、妹・緋里の治療費を稼ぐため、炎上系配信者『煽りんご』として日々配信活動をしていた。

しかし、とあるきっかけで電能に開眼した縁城は、怪しい噂の絶えない『弥電学園(みでんがくえん)』へと連れられる。そこはインターネットの普及と共にデジタル化してしまった幽霊を祓う、新時代の霊媒師を育てる学園だった！

燃やして叩いて祓う、現代式除霊バトルアクション開幕！

公式サイト・公式SNS：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）

アニメ公式HP：https://dead-account.com/

アニメ公式X：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）

【earth music&ecology Japan Labelについて】

アパレルブランド「earth music＆ecology（アースミュージック＆エコロジー）」のコラボレーベル。

＜自由に表現することを愛する世界中のすべての人のために＞をコンセプトに、アニメ、マンガ、クリエイター等とのコラボ商品を通じて、日本のカルチャーを発信しています。

公式X(旧Twitter)：https://x.com/earth_JL

公式Instagram：https://instagram.com/earth_japanlabel/