日本の音楽史を塗り替えた革新的ロックバンド ゴダイゴ特集放送決定！「２ヵ月連続 ゴダイゴ デビュー５０周年スペシャル」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、４月１日にデビュー５０周年を迎えるゴダイゴを２ヵ月連続で特集します。

今月は、日本の音楽史を塗り替えた革新的ロックバンドのゴダイゴが、デビュー40周年にストリングスとクワイヤー（合唱）を迎えた豪華なフルオーケストラ編成で至極の名曲を披露した「Godiego 40周年記念ライブ premium strings」を無料放送でお送りします！また、 「ガンダーラ」や「銀河鉄道９９９」など数々のヒット曲を作曲し、バンドではボーカルを務めるタケカワユキヒデが、関西の老舗ビッグバンド Arrow Jazz Orchestraと約13年ぶりに共演した「タケカワユキヒデ with Arrow Jazz Orchestra」も独占放送でお届け！

さらに、アーティストの音楽人生とヒット曲を生歌でお届けするBS10プレミアムオリジナル音楽番組「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～」には、ゲストとしてゴダイゴのメンバーが登場いたします！「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ゴダイゴ」は前編・後編併せて独占放送でお送りします。この機会をぜひお見逃しなく。

２ヵ月連続 ゴダイゴ デビュー５０周年スペシャル

２０１６年、東京文化会館大ホールで行われたゴダイゴ結成40周年を記念したコンサートをお届け。

(C) 2017 UNIVERSAL MUSIC LLC【無料】 「Godiego 40周年記念ライブ premium strings」放送日時：4月26日(日)あさ7：00

２０１６年東京文化会館大ホールで行われたゴダイゴ結成４０周年を記念したコンサート。華麗なるストリングスの響きがこの祝祭の舞台に彩りを添え４０年の歴史を物語る。名曲の数々が最高のプレミアムサウンドの響きの中で導かれる。ロックバンドのダイナミズムと、ストリングスの優雅さが最高純度で混ざり合う、贅沢極まる音響体験をお楽しみください。

ゴダイゴのタケカワユキヒデが、関西屈指のビッグバンドと共演。ジャズとロックが交差するプレミアムな一夜を独占放送。

【独占放送】 「タケカワユキヒデ with Arrow Jazz Orchestra 」放送日時：4月26日(日)よる6：00

「ガンダーラ」「銀河鉄道９９９」などで知られるゴダイゴのフロントマン、タケカワユキヒデが、関西屈指の老舗ビッグバンド“アロージャズオーケストラ”と約１３年ぶりに共演。圧巻のサウンドと深みを増したボーカルが響き合い、名曲の数々が新たな息吹を放つ特別な一夜。ジャズの厚みとロックのエネルギーが交差するプレミアムなステージ。

アーティストの音楽人生とヒット曲を生歌でお届けする音楽番組。今回は50周年を迎えるゴダイゴのメンバーが登場。

【独占放送】 「ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ゴダイゴ」放送日時：【前編】4月23日(木)よる7：00 【後編】4月24日(金)よる7：00

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。今回のゲストは今年50周年を迎えるゴダイゴのメンバーが登場。インタビューでゴダイゴの音楽人生を振り返りながら、「結成５０周年Godiego Live!2026」ライブの中から名曲の数々を披露する。