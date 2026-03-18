「AVIREX」が公式リユース事業を始動！

株式会社TSIホールディングス

「AVIREX（アヴィレックス）」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）は、お客様やスタッフが長年愛用してきたアイテムを回収し、メンテナンスを施して再び世に送り出す「ARCHIVE MARKET」を始動いたします。

ブランドの歴史の中で生まれ、受け継がれてきた「AVIREX」のアーカイブプロダクト。

大切に着られてきたアイテムが、次の持ち主へと受け継がれていく。

「AVIREX ARCHIVE MARKET」は、ブランドの歴史とともに続いていく循環のプロジェクトです。

【買い取り開始】

2026年3月18日(水)～4月30日(木)

※期間中の買い取りはオンラインのみ、店頭での買い取りはお受けしておりませんので、

ご注意ください。

【詳細はこちら】

http://avirex-usa.com/feature/454.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20260318_avirexarchivemarket_avirex&openexternalbrowser=1(http://avirex-usa.com/feature/454.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20260318_avirexarchivemarket_avirex&openexternalbrowser=1)

AVIREX（アヴィレックス）は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

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