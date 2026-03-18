マレーシアへの14店舗目出店に関するお知らせ【NITORI PARADIGM MALL PJ店】

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2026年3月26日（木）にマレーシア14店舗目として「NITORI PARADIGM MALL PJ店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。ニトリグループの店舗としては1064店舗目の出店となります。

PARADIGM MALL PJは、主要道路沿いというアクセス性の高い立地を活かし、車での来館も便利なショッピングモールです。ファッションや生活雑貨をはじめ、飲食、娯楽まで多彩な店舗・サービスを揃え、近隣住民に親しまれています。

「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という弊社のロマンを実現するため、今後も積極的に海外における出店を進めてまいります。

【店舗概要】

・店名 ：NITORI PARADIGM MALL PJ店

(ニトリ パラダイムモールペタリンジャヤてん)

・所在地 ：Lot GF-01A, Paradigm Mall, 1, Jalan SS 7/26a, Ss 7, 47301 Petaling Jaya,

Selangor

・店舗面積：約340坪

・開店日 ：2026年3月26日(木)オープン

・営業時間：10:00-22:00