映画館で人気声優が熱演するマーダーミステリーイベント『シネマダミス 超時空捜査隊マルキュー』の第３回公演が6月21日（日）に開催決定！キャスト情報も解禁！

株式会社イマジカインフォスシネマダミスは株式会社東急レクリエーションの登録商標です。（登録第７０１３１０２号）

株式会社イマジカインフォス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前田起也、以下イマジカインフォス)と株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎、以下東急レクリエーション）は、2026年6月21日（日）、東急レクリエーションが全国に展開するシネマコンプレックスチェーンのひとつ「１０９シネマズ木場」にて、映画館で人気声優が上演するマーダーミステリーイベント『シネマダミス』の第3回公演を開催いたします。

2025年に2回公演され、大きな話題となった『超時空捜査隊マルキュー ～メイク・フレンズ編～』と、同作の続編にあたる『～ユニーク・ドールズ編～』の1日2回公演となり、新たに5名のキャストが熱演いたします。

尚、続編エピソードは独立したものとなっており、メイク・フレンズ編を鑑賞していなくても楽しめるものとなっております。

マーダーミステリーイベント『シネマダミス』とは

『シネマダミス』は、映画館ならではの巨大スクリーンと圧倒的な臨場感のある音響環境のなか、人気声優が表現力と存在感を駆使して観客の目の前で繰り広げるアドリブ即興劇が特徴です。

第３回公演も、声優のキャスティングと総合プロデュースは、イマジカインフォスが発行する創刊30周年を迎えた業界No1の声優雑誌「声優グランプリ」が担当します。

新たなキャストのもとで、どんな物語が紡がれていくのかぜひその目でお確かめください。

観客がストーリーに参加できる特別な席

過去2回開催した公演で、観客がストーリーに参加できる“驚きの新体験”として大好評だった特別な席を今回もご用意いたしました。エグゼクティブシートの全員に役が付与され、『シネマダミス』に参加いただく可能性がございます。

自分も作品の一部になる、『シネマダミス』でしか味わえない体験をお楽しみください。

映画館ならではの臨場感あふれるBIGスクリーン

たくさんのお客様にお楽しみいただくために、過去2回の公演よりも、キャパシティの多いシアターで上演いたします。さらに大きくなったスクリーンで、迫力満点の映像とともに物語をお楽しみください！

5人のヒロインが活躍するタイムパトロール作品

西暦2222年。人類はタイムマシンの開発に成功した。

いや、それだけではない。21世紀では考えられないような未来の技術、それがふんだんに詰め込まれたありとあらゆる道具によって、未来の生活は文字通り一変していた。

未来の技術で生み出された道具は「ネオ・ガジェット」と名付けられ、科学の進歩を象徴するとともに未来生活の基盤となっていた。

これまで人類が抱えていたすべての課題は、ネオ・ガジェットによりすべて解決されるだろう。

--と、誰もが信じていた。

しかし、便利になったのは犯罪者も同じだった。

とりわけ問題となっているのは、ネオ・ガジェットを過去に持ち出す者が現れたこと。技術の進歩していない過去の世界において、ネオ・ガジェットが持つ力は強大すぎる。

その結果、未来の世界では深刻なタイム・パラドックスが発生しており、人類は一刻も早くこの問題に対処する必要に迫られた。

そこで政府は、古今東西に蔓延る犯罪者を取り締まるため、超時空捜査隊「PALETTE」を設立。PALETTEと時空犯罪者のいたちごっこが始まった。

そしてこの度、PALETTE内に新たな部隊が新設されることとなった。

超時空捜査隊PALETTE第9班、通称「マルキュー」。過去に持ち出されたネオ・ガジェットを回収するために設立された精鋭部隊だ。

5人の女性隊員たちは、いずれも一癖も二癖もある者ばかり。しかし、未来の世界の平穏は、そんな彼女たちの活躍に懸かっているのだ。

「声優グランプリ」キャスティングによる人気声優が出演決定

茜屋日海夏、大西亜玖璃、鈴原希実、高木美佑、花岩香奈（五十音順）

4月3日（金）の12時にチケット最速先行（抽選）受付開始

■イベント概要

「声優グランプリ」×「１０９シネマズ」presents シネマダミス 『超時空捜査隊マルキュー』

■開催日時

2026年6月21日（日）

メイク・フレンズ編 14時00分開演予定

ユニーク・ドールズ編 17時00分開演予定

■会場

109シネマズ木場 シアター3

（東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 3階）

当日は、出演者の撮り下ろしオリジナルグッズを販売予定です。

■料金

・参加型VIPエグゼクティブシート 18,000円（税込）

★特典：キャスト集合グッズ＋隊員マント風ブランケット（非売品）

※劇場中央に位置し、専用テーブルおよびリクライニング機能がついた特別席です。

※この席のお客様全員に役が付与され、『シネマダミス』に参加いただく可能性がございます。

・前方3列シート（A～C列目） 13,500円（税込）

★特典：キャスト集合グッズ

・一般シート 8,500円（税込）

★特典：キャスト集合グッズ

■チケット販売

・最速先行（抽選）

受付期間：

4月3日（金）12時 ～ 12日（日）23：59まで

インフォスチケットにて【抽選販売】

https://r.funity.jp/infosticket

※販売開始までアクセスできません

※お申込みには会員登録が必要です

■関連リンク

超時空捜査隊 マルキュー公式X

https://x.com/09murdermystery

インフォスチケット販売ページ【抽選販売】

https://r.funity.jp/infosticket

声優グランプリ公式サイト

https://seigura.com/

109シネマズ木場公式サイト

https://109cinemas.net/kiba/