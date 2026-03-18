【フジテレビ】ミラノ・コルティナオリンピック日本代表が再び集結！坂本花織、現役最後の舞台へ『世界フィギュアスケート選手権2026』３月25日（水）～29日（日）FODプレミアムにてLIVE配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/014f （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月25日（水）～29日（日）に開催される『世界フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を、LIVE配信することが決定しました。

「世界フィギュアスケート選手権」は、国際スケート連盟（略称：ISU）が主催するISUチャンピオンシップのひとつ。今回の2026年大会はチェコ・プラハで開催されます。

２月に日本に数々の感動を届けたミラノ・コルティナオリンピック日本代表選手たちがプラハで再び集結します。日本女子の大エース・坂本花織にとって、この世界選手権が現役最後の舞台となります。世界選手権３連覇、オリンピック通算４個のメダル獲得。数々の金字塔を打ち立てた偉大なスケーターのラストダンスを見届けてください。

さらに、鍵山優真、佐藤駿、中井亜美、吉田唄菜／森田真沙也のミラノ・コルティナ五輪メダリストたちにとっては、シーズンの集大成の演技でもあり、新たなスタートにもなる大会。ぜひご注目ください。

◇ 配信概要

■タイトル：『世界フィギュアスケート選手権2026』

■配 信：３月25日（水）

19時30分～24時23分 女子ショートプログラム

26時～ オープニングセレモニー

26時45分～30時22分 ペアショートプログラム

３月26日（木）

19時30分～24時27分 男子ショートプログラム

26時15分～29時56分 ペアフリースケーティング／表彰式

３月27日（金）

19時30分～24時27分 アイスダンスリズムダンス

26時～29時52分 女子フリースケーティング／表彰式

３月28日（土）

20時30分～24時22分 男子フリースケーティング／表彰式

26時30分～29時50分 アイスダンスフリーダンス／表彰式

３月29日（日）

21時30分～24時 エキシビション

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください

■出場選手：＜世界選手権2026 日本代表＞

坂本花織、千葉百音、中井亜美、鍵山優真、佐藤 駿、三浦佳生、

長岡柚奈／森口澄士、吉田唄菜／森田真沙也

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性があります。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/014f （配信ページ）

◇ フジテレビスケート「フジスケ」 概要

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◇ FOD 概要

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