【TAC実用講座】京都大学合格・カナダの大学で首席三冠を獲得した著者が解説『逆転合格を可能にする 資格試験の科学的勉強法』3月18日発売

TAC株式会社

TAC株式会社が提供する「実用講座」で講師を務める、行動科学教育家・鈴木豪（すずき ごう）氏による書籍『逆転合格を可能にする 資格試験の科学的勉強法』（株式会社ロギガ書房）が、2026年3月18日に発売されます。

本書は、行動科学に基づいた「科学的勉強法」を体系的にまとめた一冊です。著者自身の経験と科学的知見を融合し、資格試験や受験勉強において再現性の高い学習方法を解説しています。

▼TACセミナーで大きな反響を呼んだ講師

鈴木豪氏は、TAC実用講座の講師として勉強法や行動科学をテーマに講座を行っており、2025年にTAC新宿校で開催された「勉強×睡眠セミナー」では単発開催ながら約1,600名の申込みを記録しました。

科学的知見をベースにした実践的な勉強法は、多くの受験生や資格学習者から支持を集めています。

▼セミナー実施報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001866.000021078.html

本書では、そのセミナーでも紹介された勉強法と行動科学の知見を含め、勉強の効率を大きく変える具体的な方法が解説されています。

▼科学的根拠に基づく「勉強法」

本書では、行動科学に基づき、次のような学習法を紹介しています。

・流暢性の幻想

・思い出す学習（練習テスト）

・分散学習

・教えるつもり学習

・勉強習慣の作り方

多くの人が行っている「何度も読み返す」「線を引く」といった勉強法が、なぜ効率的でない場合があるのかを科学的視点から解説。

資格試験や受験勉強において、より効率的に成果を出すための学習方法を紹介しています。

▼書籍概要

書名：逆転合格を可能にする 資格試験の科学的勉強法

著者：鈴木 豪

出版社：ロギガ書房

発売日：2026年3月18日

価格：2,400円＋税

Amazon：https://amzn.asia/d/05oi3TRP

▼書籍内容はTACの動画講座でも学べる

TAC実用講座では、本書で紹介されている勉強法と行動科学の考え方をベースとした動画講座も提供しています。

書籍で理論を理解し、動画講座で具体的な学習方法を学ぶことで、資格試験の学習効率をさらに高めることができます。

■科学が認める勉強法

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/benkyohou.html

受講料：10,000円

■「一瞬」で身に付く勉強習慣術

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/benkyou_syukan.html

受講料：10,000円

■著者プロフィール

鈴木 豪（すずき ごう）

株式会社Ungap（アンギャップ）代表取締役。

行動科学教育家。

TAC実用講座 講師。

1974年生まれ。教育歴30年以上。幼少期は4歳まで言葉が話せず、高校時代は学年624人中500番台の成績をとるなど「落ちこぼれ」と呼ばれる状況を経験。大学受験の失敗をきっかけに、才能や根性に依存する学習法に疑問を抱き、脳科学・心理学に基づく勉強法を独学で研究。翌年、京都大学に合格。その後、京大を中退しカナダへ留学。確立した学習メソッドを活用し、わずか3年で大学を飛び級卒業。数学統計学部、理系全学部、文理全学部のすべてでトップとなる「首席三冠」を達成し、カナダ総督よりメダルを授与される。

現在は企業研修や教育機関での講演、受験生への指導などを行い、行動科学の知見を活用した学習法を伝えている。

英検1級、TOEIC満点取得。

趣味はダンス。

■TAC実用講座とは？

TAC実用講座では、人生設計に必要な知識を身につけられるコンテンツを提供しています。

21世紀に入り、平均寿命は、男女とも過去最高となり、人生100年時代の到来とともに、より長く人生を謳歌できるようになりました。受験、就職、結婚、子育て、転職、住宅購入、介護、定年やリタイア後の生活など、だれもが、お一人おひとりに訪れるライフイベントを穏やかに、そして心身ともに健康で豊かな人生を過ごしたいと願っています。

TACは、皆さまの日々の生活が少しでも豊かなものとなるよう、お一人おひとりのライフイベントに応じて活用できるコンテンツを提供してまいります。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo.html