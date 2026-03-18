【拉致の現在】蓮池薫×牧野愛博による特別対談、無料配信決定！〈予告動画公開〉

株式会社新潮社

朝鮮民主主義人民共和国平壌市。空港近くに、日本人拉致被害者が一時期、住まわせられていた「招待所」がありました。蓮池薫（新潟産業大学特任教授）さんもその一人です。朝日新聞元ソウル支局長（現・外交専門記者）の牧野愛博記者は、長く朝鮮半島を取材してきました。拉致被害者とジャーナリストというそれぞれの立場から、長いあいだ目撃してきた北朝鮮。本対談では、秘密の扉をこじ開け、日朝交渉の打開策を提言します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tm9Ilz4o1L0 ]

対談内容

１．実は北を追い込んでいる――秘密接触……最後のときからもう10年

２．綻びを隠せない経済――国に金を吸い込みたい

３．200万の軍の実態――喧嘩は大体軍人

４．四代目最高指導者は娘？――四代目で飽き飽き

５．金正恩は「機関」に過ぎない――影の権力との共生関係

６．党大会の舞台裏 ――真剣に聞いてるポーズ

７．米朝「日本抜き」の恐怖――日本にとって最悪

対談者紹介

蓮池薫（はすいけ・かおる）

1957年，新潟県柏崎市生まれ。新潟産業大学特任教授。中央大学法学部3年在学中の 1978年に拉致され、24年間、北朝鮮での生活を余儀なくされる。2002年帰国後、同大学に復学し卒業。著書に『半島へ，ふたたび』『拉致と決断』（いずれも新潮文庫）、『日本人拉致』（岩波新書、新書大賞2026第15位）など。訳書にキム・フン『ハルビン』（新潮社），キム・ワン『死者宅の清掃』（実業之日本社）など多数。拉致問題の啓発と解決のため、講演活動やメディア発信を積極的に行なう。

牧野愛博（まきの・よしひろ）

1965年、愛知県生まれ。朝日新聞外交専門記者、広島大学客員教授。早稲田大学法学部卒業後、大阪商船三井船舶（現・商船三井）に入社。1991年、朝日新聞社入社。瀬戸通局、政治部、販売局、機動特派員兼国際報道部次長、全米民主主義基金（NED）客員研究員、ソウル支局長などを経て現職。『沖縄有事』(文藝春秋）、『金正恩と金与正』、『韓国を支配する「空気」の研究』、『ルポ絶望の韓国』（いずれも文春新書）、『ルポ「断絶」の日韓』（朝日新書）、『ルポ金正恩とトランプ』（朝日新聞出版）など著書多数。最新刊は、『金正恩 崖っぷちの独裁』（文春新書）。

【概要】

・対談タイトル：拉致の現在

・対談者：蓮池薫さん（新潟産業大学特任教授）×牧野愛博さん（朝日新聞外交専門記者）

・公開日程（予定）：2026年3月26日（木）11:00～2026年4月30日（木）23:59

・配信媒体：「新潮社 本の学校」YouTubeチャンネル

・主催：「新潮社 本の学校」

（2026年1月6日に販売を終了した「新潮社 本の学校」の動画は、3月31日(火)に視聴も終了致します）