霜降り明星・せいや「幸せすぎて…」プロポーズ秘話にYOUが思わず「かわいい」　今夜放送、4人脱落の大波乱の結末にスタジオ騒然　霜降り明星・せいや「まったく読まれへん」『ラブパワーキングダム2』

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月18日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送いたします。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務めます。

■霜降り明星・せいや「幸せすぎて…」プロポーズ秘話にYOUが思わず「かわいい」

3月18日（水）放送の第6話では、女性が待つ場所へ男性が向かう「運命の2ショット」の模様が描かれます。飲食店経営者のユウキは、ショーダンサー・るみの元へ向かい、夕陽をバックに「目つぶってて」とガーベラの花束を贈るロマンチックな演出で、るみを感激させます。また、前回俳優のゆうとにキス連発の甘いデートで翻弄された元AKB48でモデル兼女優・まりやは、格闘家・たいじゅとのデートへ。そこで待ち受けていた、たいじゅからのまさかのサプライズと、情熱的なアプローチにまりやの心は一層乱されていくことに…？

一方、会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを絶景のロケーションへエスコート。そこで「したいことがある。目つぶって」と切り出したこうたが、大きなバッグから取り出したのものとは…。さらに、もえの優しい言葉に感極まったこうたが「めちゃくちゃ幸せ」と涙を流し始める場面も。「3rdモテVOTE」投票前の最後の2ショットタイムで、激動のアプローチ合戦が展開されます。

スタジオトークでは、デート中に男性陣が連発した「目つぶって」という言葉について、YOUが「目つぶらせたことあります？」と質問。せいやは「ありますよ」「プロポーズとかね」と答え、プロポーズの際に「目つぶって」と指輪をプレゼントし、「こうたみたいに泣きました」と告白。YOUと谷が思わず「かわいい！」と悶絶する中、せいやは「ほんま、こうたタイプ」「幸せやったら泣いちゃう」と自身のピュアな一面をのぞかせます。

（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.

■今夜放送、4人脱落の大波乱の結末にスタジオ騒然 霜降り明星・せいや「まったく読まれへん」「おもろ、ラブキン」

そして、番組後半では、男女2名ずつ計4名が脱落する「3rdモテVOTE」の結果が発表されます。男性陣の発表では、脱落が決まったメンバーが去り際、まさかの行動に…！男気あふれる感動の別れに、谷が大号泣する事態へと発展します。さらに女性陣の脱落発表では、“本命票”の差で運命が大きく分かれる残酷な展開が待ち受けます。予測不能なランキング結果に、せいやは「1位誰！？」「まったく読まれへん」とパニック状態に。誰も予想できなかった驚愕の結末に「おもろ、ラブキン」と感嘆の声を漏らします。

果たして、過去最大の脱落劇で姿を消す4名のメンバーはいったい誰なのか…？そして、大波乱のランキングを制し新たなキング＆クイーンに輝くのは…？先の読めない第6話は、本日3月18日（水）夜10時より放送となります。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

（C）AbemaTV, Inc.

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

＜第6話＞

第6話放送日時：2026年3月18日（水）夜10時～

第6話 放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EJKE9Ht1Egtz9d

＜見逃し配信＞

第1話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10

第2話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p20

第3話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p30

第4話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p40

第5話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p50

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なライン

ナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）