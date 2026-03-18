「フィジカルAI時代のロボット技術の最先端」と題して、学校法人千葉工業大学 常任理事 未来ロボット技術研究センター(fuRo) 所長 古田 貴之氏によるセミナーを2026年4月17日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

フィジカルAI時代のロボット技術の最先端

～日本の技術と産業が目指すべきグランドデザイン～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26254

[講 師]

学校法人千葉工業大学 常任理事

未来ロボット技術研究センター(fuRo) 所長 古田 貴之 氏

[日 時]

２０２６年４月１７日（金） 午後２時～３時１０分

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

ロボット技術の真価は、フィジカルワールドへ直接作用し、経済活動から人々の日々の暮らしに至るまで、社会に具体的な価値を生み出せる点にある。

本講演では、サイバー空間と現実世界を結びつけるシステムの中核として進化するロボット技術に焦点を当て、AIを搭載したモビリティの開発事例を紹介する。さらに、実社会での活用が進むロボット技術の最新動向を踏まえながら、今後の技術発展の方向性と可能性について展望する。あわせて、日本の産業と技術がこれから目指すべき方向性を示し、その実現に向けた社会と技術のグランドデザインについても考察する。

１．ロボット技術の本質と社会的価値

２．AIとロボティクスの融合

３．AIモビリティの開発事例

４．ロボット技術が変える産業と社会

５．日本の技術と産業のグランドデザイン

６．質疑応答／名刺交換

※講演内容は最新動向を踏まえ変更する可能性があります。

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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