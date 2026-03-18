吉原遊郭を描いた小唄・端唄を集めたアルバム「江戸吉原物語―端唄・小唄が紡ぐ遊郭の光と影―」3月18日配信開始!!

日本コロムビア株式会社

吉原遊郭はきらびやかで、書、和歌、三味線、唄、箏、など日本文化の凝縮された華やかな場所である一方、遊女にとっては年季明け(奉公期間の終了)か、客に身請けされるまで自由に外に出ることが許されない「籠の鳥」のような場所でもあった。

本作品では、そのような環境の中で強くたくましく美しく生きた遊女たちの様々な気持ちを感じられる小唄・端唄などを藤本二三吉や、三味線アーティスト・うめ吉らで構成。

レコードリリースのみでCD未発表であった貴重な音源も収録。

ジャケットの浮世絵は、身請けを夢見る遊女を描いた『見立邯鄲(喜多川歌麿)』を使用。

物憂げな三味線の音色や艶やかな歌声に遊郭のにぎわいや遊女たちの複雑な想いを感じていただきたい。

※千葉市美術館蔵

タイトル：江戸吉原物語-端唄・小唄が紡ぐ遊郭の光と影-

発売日：2026年3月18日

品番：COKM-46264

【収録内容】

1.送り ＊吉原芸妓連中 ◎

2.梅は咲いたか ＊うめ吉

3.深川 ＊神田 福丸

4.並木駒形 ＊うめ吉

5.お座敷（供奴～騒ぎ） ＊吉原芸妓連中 ◎

6.花は上野 ＊藤本 二三吉

7.夜桜 ＊藤本 二三吉 ◎

8.桜見よとて ＊森 妙子 ◎

9.むらがらす ＊山家 玉路 ◎

10.五月雨（池の真菰） ＊藤本 二三吉

11.うからうから ＊駒 いく ◎

12.梅が枝の ＊うめ吉

13.いつしかに ＊吉村 りう ◎

14.涙かくして ＊下谷 小つる ◎

15.伽羅の香り ＊うめ吉

16.浅くとも～主さんと ＊赤坂 小梅 ◎

17.せかれ ＊小唄 布美子 ◎

18.忍ぶ恋路～ぴんとすねては ＊藤本 二三吉 ◎

19.一人寝～無理な首尾して ＊春日 とよ

20.話しらけて ＊下谷 小つる ◎

21.びんのほつれ ＊うめ吉

22.二人が仲を～今朝の別れ ＊春日 とよ

23.又の御見を ＊下谷 小つる ◎

24.梅にも春 ＊藤本 二三吉

25.雪はしんしん ＊うめ吉

26.雪のあしたの居続け ＊春日 とよ津満

27.春風がそよそよと ＊うめ吉

28.春雨 ＊神田 福丸

29.めぐる日 ＊小唄 布美子 ◎

30.心でとめて ＊小唄 布美子 ◎

31.かごの鳥 ＊藤本 二三吉 ◎

32.吉原手締め ＊吉原芸妓連中 ◎

＜ボーナストラック＞

33.東雲節 ＊うめ吉

◎CD未収録音源

江戸吉原物語-端唄・小唄が紡ぐ遊郭の光と影-配信サイトまとめ

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江戸吉原物語-端唄・小唄が紡ぐ遊郭の光と影-商品情報

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