【ライブレポート】VOW WOWが今年1月に開催したライブ『The 40 Years of VOW WOW III Celebration』の模様をWOWOWで3月22日に独占放送・配信！

株式会社WOWOW

2024年に再始動した世界に誇るレジェンド、VOW WOW。今年1月16日に『The 40 Years of VOW WOW III Celebration』と題したライブを東京ガーデンシアターで開催した。

タイトルが示す通り、本公演は1986年1月に発表されたサードアルバム『III』のリリース40周年を記念して行われたもの。英国人プロデューサー、トニー・プラットを迎えて制作されたこの作品は、日本のHM／HR史における屈指の名盤として、今なお高い評価を受け続けている。

さらに2026年は、彼らが活動拠点を英国へ移してから40周年という節目の年でもある。そんなメモリアルイヤーの幕開けにふさわしく、この日のステージでは『III』収録曲を軸にしつつ、他アルバムからの代表曲や意外性のあるレア曲も織り交ぜられた。

定刻を迎えると、まずは神秘的なシンセサウンドが会場いっぱいに広がっていく。壮大なシンフォニーに導かれるように緞帳が上がると、ドラマティックなコーラスが響き渡り、待ちわびていたオーディエンスの熱気が一気に高まった。ステージに姿を現したのは、山本恭司（Gt）、人見元基（Vo）、厚見玲衣（Key）。

さらにサポートとして、前々回、前回公演に続いて永井敏己がベースを担当し、ドラムには今回、山本恭司の息子である山本真央樹を初起用。現在33歳の山本真央樹は、『III』のリリース時はもちろん、1990年にバンドがいったん解散した時点でもまだ生まれていなかった世代だ。そんな新たな血を迎えた布陣で、記念すべき一夜の幕は切って落とされた。

1曲目は、セカンドアルバム『CYCLONE』から「Hurricane」。激しいドラムのキメを合図にギターリフが唸りを上げ、人見の情熱的で力強い歌唱が一気に空気を掌握していく。山本のアーミングを交えたギターが高速で駆け上がれば、それを受けるように厚見がスペイシーなシンセソロを重ねる。疾走感あふれるドラマティックなアンサンブルは、まさにタイトル通りの勢いで、場内の観客を初っ端から“ハリケーン”の渦へと巻き込んでいった。

続く「Doncha Wanna Cum」は、この日の主題でもある『III』から。オルガンのフレーズに導かれながら、ヘヴィなシャッフルのリズムがじわじわと場内を揺らす。その上を、催眠的ともいえる山本のギターが妖しく滑っていき、楽曲に濃密なグルーヴをもたらしていた。

かと思えば「Night By Night」では、強烈なシンコペーションがバンド全体をぐいぐいと前進させていく。掛け合いのコーラスが観客のボルテージを押し上げ、唸るハモンドオルガンとギターリフが濃密に絡み合うさまは圧巻。ドラマティックでありながら、ときに狂おしく、どこか切なさも含んだVOW WOWのメロディセンスが、この曲でも鮮やかに浮かび上がる。

厚見玲衣の作曲による「Born To Die」は、ヘヴィでダークな感触をたたえながらも、その構築美は単なるハードロックの枠に収まりきらない。激しいドラムの連打に導かれ、プログレッシブなうねりを帯びたベースが動き出すと、そこにオルガンの下降するコード進行が重なり、どこかクラシカルで壮大な景色を立ち上げていく。人見のヴォーカルもソウルフルでブルージーな揺らぎを含みながら、まるでオペラを思わせるようなシアトリカルな世界観を描き出していた。

そして山本恭司による圧巻のギターソロへ。アームやハーモナイザーを駆使しながらも、そこで鳴っていたのはあくまで身体性を伴った生々しい演奏だった。高速ピッキングからアーミングへ、さらにギターそのものを使ったオーディエンスとのコール＆レスポンスへとなだれ込んでいく。そんな展開だけでも十分に圧倒的だが、ボリューム奏法で尺八を思わせるような音色を立ち上げ、「さくらさくら」を奏でたかと思えば、ディレイなどの各種エフェクターを駆使して音響的な広がりを生み出し、さらにはボウイング奏法でチェロやストリングスのような響きまで描き出していく。とてもギター1本から発せられているとは思えないほど豊かなサウンドメイキングに、目を閉じれば情景が浮かぶようだった。

休憩を挟み、第二部ではBOW WOWからVOW WOWへと名義を改め、新体制で放った最初のアルバム『BEAT OF METAL MOTION』のオープニングを飾った「Break Down」を披露。イントロではズシリと重く、それでいてキャッチーな抑揚をたたえたギターリフが鳴り響き、そこに人見のパワフルなヴォーカルが鋭く切り込んでいく。楽曲が転調すると同時に雪崩れ込む山本のギターソロは、この日も強烈。聴き手を奈落の底へ突き落とすような破滅的カタルシスが全身を震わせる。しばしのブレイクを経て、地の底から湧き上がるように流麗なピアノが立ち現れ、そこから再びカオティックなバンドアンサンブルへとなだれ込んでいく展開も圧巻だった。

終盤に向けて、いよいよこの日の主題である『III』の楽曲群が存在感を強めていく。重層的なシンセサウンドとギターが絡み合いながら始まったのが、「Nightless City」だ。つんのめるようなシャッフルビートに、縦横無尽に跳躍するギターリフが重なり、人見のソウルフルなハイトーンヴォイスは、往年のロバート・プラントを思わせるような伸びと艶を備え、観客の身体を否応なく揺らしていく。VOW WOWらしいスリルと推進力に満ちた演奏が、会場の空気をさらに熱く塗り替えていった。

本編のラストを飾ったのは、ライブの鉄板曲「Shot In The Dark」。説明不要とも言える代表曲が放たれた瞬間、場内のボルテージは一気に振り切れた。

名盤『III』の40周年を祝うにふさわしい、重厚さと叙情を兼ね備えたステージ。こうしてVOW WOWは、過去の栄光をなぞるだけではない、いまなお強靭に鳴り響く“現在進行形の伝説”としての姿を、あらためて観客の胸に刻みつけた。

WOWOWではこの熱狂のライブの模様を3月22日（日）午後9時より放送・配信する。

今も進化を続ける伝説のバンドの姿をどうぞお見逃しなく。

文：黒田隆憲

写真：森島興一・由美

【番組情報】

VOW WOW The 40 Years of VOW WOW III Celebration

3月22日（日）午後9:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/detail/206277(https://www.wowow.co.jp/detail/206277)