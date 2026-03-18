【WOWOW】SNS累計1億回再生突破の人気IP「平成みたいだ」初の長編作品、ショートドラマ「UNSENT~あの日の真実~」3月26日配信開始

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開する、studio15株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下studio15）との共同プロジェクトとして展開しているショートドラマIP『平成みたいだ』の初の長編作品として、ショートドラマ『UNSENT～あの日の真実～』を2026年3月26日（木）19:00より公開することをお知らせします。

大人気ショートドラマ『平成みたいだ』が長編作品へ

『平成みたいだ』は、SNSで展開している平成の男子校を舞台にしたショートドラマシリーズで、平成の空気感を再現した世界観が若い世代を中心に人気を集めています。

本作『UNSENT～あの日の真実～』は、シリーズ初となる長編ショートドラマとして制作されました。

「平成みたいだ」とは

『平成みたいだ』は、平成の空気感を再現した「懐かしいのに新しい」ショートドラマシリーズです。2000年代の学校生活や恋愛、ガラケーやプリクラといった当時のトレンドアイテム、放課後の何気ない会話など、“あの頃の当たり前”を描いた世界観が、SNS上で大きな支持を集めています。

2025年7月、アカウント開設から約半年で

・SNS総再生数：1億回以上

・総いいね数：197万件以上

を記録し、Z世代を中心に大きな反響を呼んでいます。

【公式SNSアカウント】

＜TikTok＞

https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/heiseimitaida/

＜YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCBlxcyROZM4m3p0vVh8QJ8w

＜LINE VOOM＞

https://page.line.me/686apyfr

背景：ショートドラマ市場における新たな挑戦

近年、ショートドラマは世界的に注目されている新しい映像コンテンツの形として急速に広がっています。中国では市場規模が映画興行収入を上回る1兆円規模に成長し、米国でもショートドラマプラットフォームの収益が前年比8,000%以上成長するなど、新たなエンターテインメント市場として大きな注目を集めています。

日本でもSNSを中心にショートドラマの人気が集まる中、近年はエピソードごとに視聴料金を支払う「話課金型（課金型ショートドラマ）」の視聴スタイルも広がりつつあります。

WOWOWではこれまでオリジナル作品やコミック原作の実写化などショートドラマ制作を展開してきましたが、本作ではSNS発の人気ショートドラマIP『平成みたいだ』の世界観を拡張し、課金型の長編ショートドラマとして新たな展開に挑戦します。

「平成」と「令和」をミックス

本作では、SNSで絶大な影響力を持つ「平成みたいだ」シリーズのレギュラーキャストに加え、ABEMA恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』出演、男子高生ミスターコン2024グランプリの黒木聖那をはじめとした豪華新キャストも出演します。

かつて一世を風靡した平成の青春ドラマの熱量と、令和の人気コンセプトであるタイムリープ要素を掛け合わせたストーリーは、当時を知る世代には懐かしく、今の若年層には新鮮に感じられる内容となっています。世代を超えて楽しめるショートドラマ作品として、新たな物語を展開します。

あらすじ

平成と令和がタイムリープでつながるストーリー

2026年の同窓会当日。目黒空は親友の渋谷律が事件現場で立ち尽くす姿を目撃する。逮捕直前の渋谷から託されたのは、15年前に時が止まった一台の古いガラケーだった。メールを開いた瞬間、目黒は2010年の平成の教室へタイムリープする。

親友が起こした事件の謎、転校生の秘密、そして仲間たちに訪れる悲劇。目黒は過去と現在を行き来しながら真実を追い始める。

平成レトロな世界観で贈るタイムリープ・サスペンス。

キャスト

光島 叶倭 （目黒 空役）光島 叶倭 （目黒 空役）

2004年生まれ。大阪府出身。

高校生の頃より俳優としての活動を開始。

2022年公開の映画『ノイズ』（廣木隆一監督）では、主人公・泉圭太の青年期を演じ、その高い演技力が評価される。出演作品に'25年WEGOショートドラマ『WE5』'25年『平成みたいだ』(WOWOW×studio15)などがある。明るく陽気で人懐っこいキャラクターでTikTokやInstagramなどSNSを中心に積極的に発信し、若い世代を中心に注目を集めている。映像作品とデジタルメディアの両面で存在感を放つ、次世代を担う若手俳優。

＜作品へのコメント＞

みなさんこんにちは。目黒空役の光島叶倭です。

今回の『UNSENT』では今までの『平成みたいだ』のギャグ全開な雰囲気とは少し違い、懐かしさはあるが切ない物語になっています。高校生だった彼らの"今"と"あの頃"が交差する中で生まれる、目黒のギャップも大きな見どころです。平成らしさはそのままに、新たな一面をお届けします。これまで応援してくださっている方も、初めての方も、ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

ななし。と申します（渋谷 律役）ななし。と申します（渋谷 律役）

生年月日：2000年9月29日。身長：170cm、体重：58kg。MBTI：ESTP。

2019年よりTikTokで活動を開始し、平成男子高校生風の動画で注目を集め、瞬く間に人気クリエイターに。現在フォロワーは TikTok約70万人／Instagram5万人YouTube1.5万人／X1.4万人 を突破し、Z世代を中心に強い支持を得ている。モデルや俳優としても活動の幅を広げ、「STARRZ TOKYO」ランウェイ出演や、1st写真集 『WHAT'S MY NAME?』 をリリースするなど、マルチな才能を発揮。

2025年4月、新たな挑戦としてボーカルダンスユニット「Comme des familia」としてアーティストデビュー。調理師免許保有。

＜作品へのコメント＞

平成みたいだの企画「UNSENT～あの日の真実～」に参加させていただきました。人生初のドラマ出演であり、初めての話課金作品でもありました。平成と令和を繋ぐ脚本がとても魅力的で、真剣な姿にも注目してほしいです。この経験でドラマやお芝居への見方も大きく変わりました。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

ゆーひ（上野 日向役）ゆーひ（上野 日向役）

得意なダンスで多くのファンを虜にし、SNS総フォロワー130万人を超えるインフルエンサー。

数多くの有名アーティストの振付も手がけ、TikTokを中心に話題を集めている。

あどけなさと、ダンス中に見せるクールな表情のギャップも支持され、MV出演や撮影、モデルなどマルチに活躍している。

＜作品へのコメント＞

「UNSENT」はいつもの「平成みたいだ。」とは異なりシリアスな展開が多いドラマとなりました。普段の「平成みたいだ。」を見ていただいてる視聴者さんにとっては、裏でこんなストーリーがあったのか...と驚く脚本になっているため、ぜひご覧いただきたい作品となっています。いつもの学生から成長した大人の姿も見どころのひとつです！（笑）

また「UNSENT」をきっかけに「平成みたいだ。」を知っていただいた方には、ぜひ普段の作品を見ていただくことでより見応えが増すと思うのでぜひそちらもご覧いただきたいです。

植村 颯太（神田 樹役）植村 颯太（神田 樹役）

2002年11月26日生まれ。大阪府出身。

ABEMA「今日、好きになりました。」参加をきっかけにドラマや映画、バラエティで活躍中。出演作：ABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」、FOD「The Boy Next World～並行世界の恋人～」、ABC「シュガードッグライフ」など。

＜作品へのコメント＞

神田役で出演させて頂きました。

脚本を読ませて頂いた時、一気読みしてしまうほど続きをみたくなるそんな面白さがありました。それぞれ迫られてくる難しい選択が本当に正しいのか色々な葛藤がありそして友情の強さと切なさが詰まった作品です。

みなさん是非ご覧ください！

久保 軒松 from イケメンズ（改名予定あり）（馬場 武役）久保 軒松 from イケメンズ（改名予定あり）（馬場 武役）

1998年9月12日生まれ。長野県出身。

主にSNSアカウント「ドラマみたいだ」アカウントにて活躍中。出演以外にも監督・脚本・演出を担当し活動の幅を広げている。

出演作：話課金型ショートドラマ「マタニティリベンジ」主演、話課金型ショートドラマ「あなたのことが死ぬほど嫌いです」脚本・出演等。

＜作品へのコメント＞

こんにちは！くぼけんです！今回の作品は普段の『平成みたいだ』では見られないシーンがたくさんあります！実は脚本を担当したのですが書きながらとてもハラハラしていました！出演者も豪華で最初から最後まで楽しんでいただけるかなと思います！まだまだ寒い日が続くので体調とかホントお気をつけてくださいませ！久保より

清家 碧羽（東雲役）清家 碧羽（東雲役）

2001年5月17日生まれ 愛知県出身。

大学在学中にSNS活動を開始。個性的なファッションセンスとYouTubeで見せる自然体のキャラクターが支持を集め、Z世代を中心に注目を獲得。

現在は、著名ファッションブランドへのモデル起用をはじめ、各ファッションメディアとのタイアップ企画、ショートドラマ作品でのメインキャスト出演、バラエティ番組のレギュラー出演など、活動領域を広げている。ファッション・映像・デジタル領域を横断し、多方面から期待を集める2026年注目のネクストブレイクタレント。

＜作品へのコメント＞

東雲れい役を務めさせて頂きました清家碧羽です。

家庭環境の悪化や人間関係の不甲斐無さから湧き出る「内側の心」を大切にしながら演じさせて頂きました。所作や表情まで見て頂けたらと思います。

この作品を通して結局は人同士で支え合い、苦難は友達と乗り越え、一人で生きていく限界や友達と家族の大切さを改めて感じる事が出来ました

たくさん伏線が張ってあり、平成と令和をタイムリープする男集団を時代に沿って、追って。

ご視聴頂けたら嬉しいです♪

西廣 竜史（東雲弟役)西廣 竜史（東雲弟役)

2007年7月17日生まれ 神奈川県出身。

甘いビジュアルと印象に残る豊かな表情で注目を集め、SNS総フォロワー60万人を誇る次世代タレント。CMのメインキャスト起用、さらに数多くのショートドラマ作品へ出演し、デジタル・SNS領域を中心に活躍。

10代後半～20代前半の層から高い支持を獲得している。俳優として活動の幅を広げており、2026年注目の若手タレント。

＜作品へのコメント＞

東雲圭役を演じさせて頂きました西廣竜史です。素直になれない兄弟のぎこちなさや繊細さが今作の大きな見どころの一つだと思います。圭の心の中の言葉や感情を考えながら演じさせていただけてとても楽しかったです。目線や表情の動きに注目してご覧頂きたいです！

この作品は友達の絆をはじめ、人間関係の大切さと「1歩踏み出す勇気」を教えてくれる作品だなと感じています。男の友情ももちろん注目して頂きたい!!のですがより深くにある各キャラクターたちの心情の変化にも注目して頂けるともっともっと面白くご覧頂けると思います！圭の成長を見守っていただけると嬉しいです!!

是非ご覧ください！

黒木 聖那（白金役)黒木 聖那（白金役)

2006年7月18日生まれ、大阪府出身。

ABEMA恋愛リアリティーショーに出演後、「男子高生ミスターコン2024」でグランプリを受賞。その後芸能活動を本格的にスタートし、最近では短編映画「雪の音-雪の魔法よ、溶けないで。」やドラマ「DREAM STAGE」（TBS）に出演。

＜作品へのコメント＞

「平成みたいだ」は、友情や共感、そしてクスッと笑えるコメディ要素が詰まった作品です。今回私が演じさせていただいたのは、真面目で明るいメンバーたちに憧れを抱く、人間味あふれる高校生の役です。この役は物語の鍵となる場面がたくさんあるので、ぜひ私の役と同じ目線で作品を楽しんでいただけたら嬉しいです。

撮影現場は温かく、笑いの絶えない空間で、かけがえのない時間となりました。共演者のみなさんは新メンバーにも関わらず和気藹々とした輪の中に自然と引き込んでくださいました。幸せな時間であっという間に撮影が終わりました。監督が求めてくださるお芝居にできるよう試行錯誤しながら演じさせていただきました。

みなさんに素敵な作品に出会えたと思ってもらえる事を願っています。

配信概要

【タイトル】UNSENT～ あの日の真実 ～

【配信】2026年3月26日（木）19:00

【話数】全30話

【配信先】各種ショートドラマアプリ

（「BUMP」 ほか、各種ショートドラマアプリにて順次公開予定）

【キャスト】

目黒 空役 ／ 光島 叶倭

渋谷 律役 ／ ななし。

上野 日向役 ／ ゆーひ

神田 樹役 ／ 植村颯太

馬場 武役 ／ 久保軒松 from イケメンズ（改名予定あり）

東雲役 ／ 清家碧羽

東雲弟役 ／ 西廣竜史

白金役 ／ 黒木聖那



【スタッフ】

＜チーフプロデューサー＞

八子知泰（WOWOW）

高橋奨真（studio15） ／ 『あなたのことが死ぬほど嫌いです』、『地獄に堕とす、その日まで』ほか

＜プロデューサー＞

高由紀（WOWOW）

箕島悠茉（studio15） ／ 『黒崎くんは独占したがる』、『ここから先は幼なじみ以上です』ほか

＜アソシエイトプロデューサー＞

西岡広洋（WOWOW）

＜監督＞

上原伸二（studio15）

＜脚本＞

久保軒松 from イケメンズ（改名予定あり）

＜広報＞

阿部孝裕（studio15）

【製作著作】

株式会社WOWOW

【企画／制作】

studio15株式会社

▼studio15（スタジオフィフティーン）について

2019年設立、所属クリエイター300組、総フォロワー約1.4億人を誇ります。美容・コスメ、ファッション、食品など300社以上のTikTokプロモーションを支援し、自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録。「BUMP」では話課金ドラマがランキング1位を獲得するなど、Z世代に響くコンテンツ制作を得意とするプロダクション/エージェンシーです。また、TikTok Shopの公式パートナープログラム3種に認定されています。（会社URL：https://studio15.co.jp/）



WOWOW会社概要

所在地：〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F

会社URL：https://corporate.wowow.co.jp/

設立：1984年12月25日

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

WOWOWは日本初の民間衛星放送局として、1991年4月1日有料放送事業を開始。現在「WOWOWプライム」 「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の３チャンネルと動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」を通じて、国内外の映画や音楽ライブ、海外ドラマ、世界のトップスポーツ、ステージ、アニメ、そしてオリジナルドラマなどのエンターテインメントを提供しています。