シールたっぷりスペシャル号！　シールちょう&シール2枚が付録の　『らぶキャラvol.57』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日に『らぶキャラvol.57』を発売いたしました。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌です。

今回の『らぶキャラ』は、シールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。

■別冊付録は「サンリオキャラクターズ シールちょう＆シールセット」

注目は、別冊付録！ キティ・シナモン・マイメロディ・クロミの大人気キャラクターたちが、シールちょうとシールのセットになりました。

シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにした手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。もう1枚は15×12cmサイズのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚です。

シールちょうは2枚のシールとおそろいのイラストで、セット使いに最適。どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない特別なデザインです。

※シールファイルは付属していません。

シールちょうは、6つの穴が開いているので、お手持ちのシールファイルにはさんでも使用できます。シールとおそろいのデザインなので、セットで使うとシールを貼るのがもっと楽しくなります。

★本誌でもサンリオキャラクターズと遊ぼう！

■プロフィールちょう＆メモや、折り紙レターなどのとじ込み付録も！

１.プロフィールちょう＆メモ

書き込みスペースの下にはサンリオキャラクターのプロフィールも掲載。大好きなキャラクターのことをもっと知ることができます。自分のプロフィールを書くことができるので、文字を書く練習にも最適です。お友だちに渡して、プロフィールを書いてもらうこともできます。

２.折り紙レター

キティとクロミの、折って渡せる折り紙レターつき。春らしいポップなデザインで、お友だちとお手紙交換ができます。楽しく折りながら、手先の器用さや集中力を鍛えることもできます。

■ポムポムプリンの周年をお祝いしたプリン特集

ポムポムプリンは今年でデビューから30周年。そして、4月16日はお誕生日！ 記念として、プリンと仲間たちを特集します。

プリンとそのお友だちの紹介ページや、かわいい服に身を包んだプリンとお友だちのパーティまちがいさがし、春らしい花柄の衣装がかわいい、シールで遊べるアイドルきせかえなど、チームプリンのみんなと遊べるページが盛りだくさんです。

■ほかにも楽しい企画が盛りだくさん

・サンリオキャラクターズ はるをおむかえ♪まちがいさがし

・チームプリンとおともだちになろう(ハート)

・Go！Go！シナモロール

・ポムポムプリンといっしょに お花がかわいいアイドルきせかえ

・ウィッシュミーメルといっしょに ぬりえでメイクアップ

・かんがえる力をきたえよう！ わくわくちえあそび

・まかせてメロディ！ シールでおうちのおてつだい

・キュートなレストランで カラフルぬりえ＆シールあそび

……ほか

『らぶキャラvol.57』は、全国の書店やネット書店で絶賛発売中です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665860

［商品概要］

■『らぶキャラvol.57』

発売日：2026年3月12日

価格：1,430円（税込）

判型：AB判／38ページ

電子版：なし

雑誌JANコード：4912021100460

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/3702110046(https://hon.gakken.jp/book/3702110046)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6K1SQ6C/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6K1SQ6C/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18556971(https://books.rakuten.co.jp/rb/18556971)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開