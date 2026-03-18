親の悩み「好き嫌い・偏食」を解決する学習まんが登場！　管理栄養士監修で「食品添加物」など現代社会で重要なテーマも学べる1冊

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが学習シリーズ『ときめきチェンジ！ キライが好きになる!? 食べもの＆栄養』（監修：牧野直子、ストーリー：カオル、まんが：キャンディーファクトリー、カバー・表紙：双葉 陽）を2026年3月18日（水）に刊行いたしました。

本書のテーマは、子どもの食に関するアンケート調査（※）の結果で、多くの保護者が悩んでいるとされる「栄養バランス」と「好き嫌い」。「勉強」と意識させすぎずに、まんがのストーリーを通して子どもが自発的に栄養の知識を身につけられる1冊です。

本書の3つのポイント

（1）子ども時代に学んでおきたい、食と栄養の知識が身につく

食と栄養は一生役立つ知識です。本書は、監修（牧野直子先生）と校閲（坂本星美先生）を担当した、2名の管理栄養士がファクトチェックを行っているため、栄養についての確かな知識が身につく学習まんがです。解説テーマは幅広く、栄養素の基本や食品添加物など充実しています。「なぜピーマンはいろんな色があるの？」など好奇心をくすぐる質問や、「美肌に効くピーマンは何色？」といった自分磨きの秘訣など、さまざまな切り口で子どもを惹きつけます。

【まんがパート】ストーリーとイラストで栄養の知識が分かりやすく、興味が広がる

【記事パート】「良いおやつと悪いおやつの選び方」「食品添加物」など発展的な話題も深掘り

※前掲画像のページはつながっていません。

（2）ストーリー仕立てで、「好き嫌い克服」のモチベーションが引き出される

ストーリーの軸は、「嫌いを好きにチェンジする」こと。本書には、みんなを笑顔にできる料理人を夢見て、栄養と料理の勉強に励む主人公のほか、ピーマン、納豆、ねぎなどが苦手なキャラクターが登場します。それぞれの登場人物が、「キレイになりたい」「好きな人と一緒に苦手を克服したい」と頑張っている姿から、読者も自然と「自分も好き嫌いの克服にチャレンジしてみよう」という気持ちが引き出されていきます。

さらに、本書は「そもそも好き嫌いがあるのはなぜ？」という根本原因から掘り下げ、どうしても食べられない場合の対応も紹介。好き嫌いに対して、子どもが自分なりに考え向き合うことを応援します。

（3）キュートなまんがで、子どもが「勉強」と意識せず楽しめる

本書の特長は、「学習」していることを忘れて夢中になれるような、ときめきいっぱいの物語。夢にチャレンジする元気女子×不器用イケメン、勉強が得意な努力家女子×やさしい料理男子など魅力的なキャラクターが活躍する物語を読むうちに、栄養について知識を深めることができます。

保護者の悩み解決にも役立つ1冊

アンケート調査（※）によると、保護者が抱える子どもの食の悩みは、「栄養バランスへの不安」と「好き嫌い・偏食」が上位2位でした。両者をカバーする本書は、親子で一緒に読むのにも最適です。

※調査概要：KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」の会員を対象に、2025年12月1日～12月31日にインターネット上で実施。有効回答数991件のうち、子どもを持つ571件の結果を掲載。調査結果・グラフは下記サイトより引用。

https://yomeruba.com/plus/life/survey/entry-143823.html



▼本書を一部抜粋した「好き嫌い」のお悩みに関する記事はこちら

https://yomeruba.com/plus/life/entry-173711.html

監修者プロフィール

牧野直子（まきの なおこ）

管理栄養士、料理研究家。スタジオ食（くう）主宰。女子栄養大学在学中より、株式会社ダイエットコミュニケーションズで栄養指導・教育を行い、就職。その後、フリーランスの管理栄養士として活躍し、スタジオ食を設立。料理研究家として料理提案、料理制作を行うほか、管理栄養士としての観点から、栄養やダイエットに関する講演活動や、栄養指導も行っている。日本肥満学会会員。日本食育学会会員・評議員。女子栄養大学生涯学習講師。

書誌情報

書名：角川まんが学習シリーズ『ときめきチェンジ！ キライが好きになる!? 食べもの＆栄養』

監修：牧野直子

ストーリー：カオル

まんが：キャンディーファクトリー

カバー・表紙：双葉 陽

定価：1,298円（本体1,180円＋税）

発売日：2026年3月18日（水）

体裁：四六判／160ページ／オールカラー

ISBN：978-4-04-117018-2

発行：株式会社KADOKAWA

児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/322509000966.html)

角川まんが学習シリーズとは

「まんがで楽しく、わかりやすく学べる！」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズと、教科の枠を超えた“生きる力”を育む「角川まんが学習シリーズ＋」があります。

【ヨメルバ】

角川まんが学習シリーズ

https://yomeruba.com/mangagakushu/

公式サイト

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公式X（KADOKAWA 児童図書編集部）：@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

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