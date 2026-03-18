中村勘九郎 中村七之助 春暁歌舞伎特別公演2026 オフィシャルレポート到着

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中村勘九郎と中村七之助が一門と共に全国を巡演する「春暁歌舞伎特別公演2026」が、

3月7日（土）、府中の森芸術劇場 どりーむホールにて華やかに幕を開けた。

中村勘九郎中村七之助

府中の森芸術劇場には、開演前から多くの観客が詰めかけていた。都心から足を運んだ観客の姿も多く、ロビーには中村屋の舞台を心待ちにする高揚感が漂う。二千人を超える大劇場は満員。府中での公演は２年ぶりとなるが、その期待の高さが客席の熱気から伝わってくるようだった。

中村勘九郎・中村七之助による「春暁歌舞伎特別公演」は、今年で22年目を迎える巡業公演である。若き兄弟が中心となって全国を巡るこの舞台は、いまや中村屋の活動の大きな柱のひとつとなっている。

もともとこの巡業は、「歌舞伎を初めて観る人にも気軽に楽しんでもらいたい」という思いから始まった。歌舞伎座のような大劇場に足を運ぶには、距離的にも心理的にも敷居の高さを感じる人も少なくない。そこで地方都市を巡り、歌舞伎の魅力を直接届けることを目的として続けられてきた公演である。

この巡業は、単に地方で上演するだけでなく、新しい観客との出会いを生み出してきた舞台でもある。若い世代や歌舞伎初心者にとっては、まさに“歌舞伎への入口”となる貴重な機会と言えるだろう。

この日も舞台から「初めて歌舞伎をご覧になる方は？」と問いかけると、客席のあちこちから手が挙がった。こうした公演をきっかけに歌舞伎に興味を持ち、劇場に通うようになったという観客も多いという。

今回の演目は『艶紅曙接拙 紅翫』と『墨塗女』。巡業では長唄の舞踊が取り上げられることも多いが、今回は物語性のある常磐津の作品が選ばれた。舞踊の妙と役者の表現力が際立つ構成である。

舞踊の前には恒例の「トークコーナー」が行われた。聞き手は吉崎典子アナウンサー。勘九郎と七之助がスーツ姿で登場すると、客席から温かな拍手が起こる。昨年の舞台を振り返る話題から、新婚となった七之助のプライベートにまで話が及び、場内には笑いが広がった。

さらに観客からの質問に答えるコーナーも設けられ、客席から手を挙げた人を指名してどんな質問にも答えるというサービス精神あふれるひとときとなった。舞台と客席の距離の近さは、この巡業公演ならではの魅力である。

『艶紅曙接拙 紅翫』の見どころ

『艶紅曙接拙 紅翫』には、江戸の町に生きるさまざまな人々が登場する。年齢も性別も職業も異なる人物が次々に現れ、舞台はまるで江戸の町の風景そのもののように賑やかな広がりを見せる。

なかでも特徴的なのは、虫売りや朝顔売り、団扇売り、蝶々売りといった物売りたちである。江戸の町では、こうした商いをする人々が日常的に町を行き交っていた。舞台上では、それぞれの売り声や仕草が踊りの中に取り入れられ、江戸の生活の息遣いが生き生きと描き出される。

さらに庄屋、大工、町娘、そして地方からやって来た越後獅子など、当時の町で目にしたであろう人々も登場する。それぞれの衣装や身のこなしには風俗舞踊ならではの味わいがあり、観ているうちに江戸の町の情景が自然と立ち上がってくる。

踊り手は中村いてう。怒り上戸や泣き上戸、笑い上戸といった酔態を表現する踊りや、歌舞伎の名場面を取り入れた趣向など、見どころは実に多彩である。難しい理屈抜きで楽しめる軽やかな踊りは、観客の笑いと拍手を誘った。

また、弟子たちが物売りなどに扮して登場することで舞台にはさらに賑わいが生まれる。大勢の人物が行き交うその様子は、まさに江戸の町の縮図のようであり、舞踊でありながらも一つの風俗画を見るような楽しさがあった。

『墨塗女』の見どころ

締めを飾る『墨塗女』は、歌舞伎役者が演じるのは実に78年ぶりとなる演目。『艶紅曙接拙 紅翫』とは対照的に、女の心理を描く物語性の強い舞踊である。振付を中村屋ゆかりの猿若流・猿若清方が手がけているのも話題の一つ。十八代目中村勘三郎が得意とした『身替座禅』に匹敵するほど、コミカルな要素を含んだところも楽しめる松羽目物の演目だ。

物語の中心となるのは、一人の女の複雑な心情である。女の内面に潜む嫉妬やしたたかさ、そしてどこか滑稽さを帯びた人間味が、舞踊を通して浮かび上がる。こうした心理のドラマを成立させるには、役者の表現力が欠かせない。

七之助は、このしたたかさを秘めた花野を演じている。女方としてのしなやかな所作に加え、身体のわずかな動きや表情の変化によって、女の心の揺れを丁寧に描き出す。舞踊でありながらも、まるで芝居を観ているかのようなドラマが展開され、客席は瞬時に舞台へと引き込まれていく。花野の裏の顔を冷静に見ている太郎冠者を演じるいてうの存在からも目が離せない。

さらにお人好しで真面目な大名を演じる勘九郎の踊りには、手先足先の美しい動きだけではない魅力がある。踊りの中で描かれる物語に観客を引き込み、舞台の世界へと一気に引き寄せてしまう力があるのだ。

花野、大名、太郎冠者という三人の関係が生み出す間合いも、この作品の見どころである。七之助の繊細な女方の表現、勘九郎の人間味あふれる演技、そしていてうの軽妙な存在感が重なり合い、舞台に豊かな奥行きを生み出していた。

作品は分かりやすいストーリーで進み、観客も自然と物語に入り込んでいく。さらに、つい先月行われていたミラノ・コルティナ冬季オリンピックを思い出させるような時事ネタを踊りのエッセンスとして取り入れるなど、遊び心のある演出も見られた。

こうした時代の話題を取り込む感覚は、江戸時代の歌舞伎が持っていた自由さを思わせる。伝統を守りながらも、常に新しい表現を取り入れる中村屋の芸の魅力が、ここにも表れていた。

歌舞伎の入口として、この巡業公演は実に魅力的な舞台である。常磐津舞踊二題を通して、中村屋の芸の奥行きと美しさが改めて示された。華やかな江戸の風俗を描いた『艶紅曙接拙 紅翫』、そして女の心理を描く『墨塗女』。対照的な二つの舞踊が並ぶことで、舞踊という芸の幅広さも浮かび上がる。

今回は3月7日の府中公演を始めに、全国11箇所を訪れる。何度観ても飽きない面白さが詰まった宝箱のように多彩な魅力を秘めた舞台なので、ぜひ劇場へと足を運んでいただきたい。

取材・文／山下シオン

■公演概要

＜公演名＞春暁歌舞伎特別公演2026

＜出演＞中村勘九郎、中村七之助 他

<演目>

１，トークコーナー

中村 勘九郎

中村 七之助

２，艶紅曙接拙 紅翫 常磐津連中

紅翫・・・中村いてう

団扇売 お静・・・ 中村 仲之助

庄屋 銀兵衛・・・ 中村 仲四郎

朝顔売 阿蘇吉・・・中村 仲助

町娘 お梅・・・ 中村 仲弥

蝶々売 留吉・・・ 中村 仲侍

虫売り おすず・・・澤村 國久

大工 駒三・・・ 中村 山左衛門

３，墨 塗 女 常磐津連中

万之丞 ・・・ 中村 勘九郎

太郎冠者・・・ 中村 いてう

花野 ・・・ 中村 七之助

2026年

3月7日(土) 府中の森芸術劇場

3月8日(日) 練馬文化センター

3月10日(火) アクトシティ浜松

3月11日(水) 刈谷市総合文化センター アイリス

3月13日(金) 大田区民ホール・アプリコ

3月14日(土) 水戸市民会館

3月15日(日) 相模女子大学グリーンホール

3月20日(金) 高槻城公園芸術文化劇場

3月21日(土) J:COM北九州芸術劇場

3月22日(日) 鳥栖市民文化会館

3月25日(水) リンクステーションホール青森

お問い合わせ: サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12時～15時)

＜企画・制作＞株式会社ファーンウッド、株式会社ファーンウッド２１

＜協力＞松竹株式会社