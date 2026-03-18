【エリック・ヘイズ】ComplexCon Hong Kong 2026参加決定

株式会社ビーズインターナショナル

2024年渋谷パルコで開催されたエキシビション「RE・HAZE」が、2026年3月香港へ

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED.」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）がエージェントを務めるアーティスト、ERIC HAZE（エリック・ヘイズ）は、2026年3月21日（土）～22日（日）の2日間、香港のAsia-World Expoにて開催される「ComplexCon Hong Kong 2026」に参加いたします。

2024年渋谷パルコで開催されたエキシビション「RE・HAZE」が、2026年は香港へ舞台を移し、歴代のアーカイブ展示やHAZEブランドの最新コラボレーションコレクションの発表などを展開します。

「RE・HAZE」は、エリック・ヘイズの作品と精神を現代的な文脈で再解釈し、未来へとつなぐコンセプトです。このカルチャームーブメントは、ひとりのアーティストの枠を超え、国境や世代を横断しながら、多様なコンテンツを通じて広がっていきます。

本展では、1970年代から今日に至るアーカイブの物語をさらに深めながら、ヘイズの作品が持つエネルギーや進化、そして相互につながるダイナミズムを、より直接的かつ多層的に体感できる展示空間を創出します。

過去から現在、そして未来へ。「RE・HAZE」はストリートカルチャーのDNAを再解釈し、新たな表現とコミュニティを育むことを目指します。

イベント概要

イベント名：ComplexCon Hong Kong 2026

期間：2026年3月21日（土）～3月22日（日）

場所：Asia-World Expo

住所：1 Airport Expo Blvd, Chek Lap Kok, Hong Kong

詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://www.complexconhk.com/

プロダクト紹介（一部抜粋）

HAZE Brand Archive Graphics “RE・HAZE”

1990年代に HAZEブランドを立ち上げて以来、エリック・ヘイズは幅広いグラフィック作品とファッションアイテムを発表してきました。2000年代には東京にストアをオープンし、同ブランドは裏原宿カルチャーを象徴する存在のひとつとして高い人気を獲得。現在のヴィンテージ市場においても、希少価値の高いコレクションとして評価されています。本展では、ヘイズが築いてきた豊かなアーカイブの中から、象徴的な4つのデザインを厳選し、“RE・HAZE”コレクションとしてリイシューいたします。

HAZE×uniform experiment

藤原ヒロシとSOPH.が手掛ける「uniform experiment」とのコラボレーションが、東京での「RE・HAZE」に続き、香港でも展開。藍染めや陶磁器などのアジアカルチャーにインスパイアされたインディゴカラーを採用した、エリック・ヘイズのアート作品「ABSTRACT ICONS」のPVCバッグ。前作から装いを新たに、よりモダンで落ち着いた印象のデザインへと進化しています。

HAZE×TRADMAN’S BONSAI

盆栽のカルチャーを世界に発信するTRADMAN’S BONSAI と、今年2月にコラボレーション作品を発表し、東京・丸の内でのエキシビションは大きな反響を呼びました。エリック・ヘイズのアイコンであるスター（星）、クラウン（王冠）、アロー（矢印）をモチーフとし、職人の手で製作された新しい型による盆栽鉢は、日本の盆栽文化とHAZEのアート表現を融合した独創的な作品として注目を集めています。本展開催を記念したスペシャルカラーを数量限定で販売いたします。

HAZE×Lee 101

デニムブランド Lee の名作「101」シリーズの101周年を記念した限定コラボレーション。 アイコニックな「101」ジャケットおよびジーンズに、「ABSTRACT ICONS」をレーザー加工で表現。 ジャケットは、身頃から裾にかけてフェードインしてくグラデーション、ジーンズはバックポケットにクラウン（王冠）のデザインを採用。 ともにHAZEが本企画のために新たに描き下ろした「Lee 101」ロゴがレザーパッチなどに施されています。商品名に合わせた各101着限定販売のアニバーサリーピースとなっています。

HAZE×CLOT

香港、アジアカルチャーを代表するキーパーソン、EDISON CHEN（エディソン・チェン）が手掛けるストリートブランド 「CLOT」との初のコラボレーション。HAZEが、本企画のために制作した「CLOT」ロゴは、力強いストロークとスペーシングで描き、スター（星）が中央に加えられた特別なデザインとなっています。Tシャツ、スウェット、トートバッグの各アイテムに、両社ブランドロゴが織り込まれたオリジナルネームがあしらわれています。

HAZE×NEW ERA

世界的キャップブランド NEW ERA とのコラボレーションが香港で復活。HAZEを象徴するグラフィックをフロントデザインに採用し、9FIFTYはHAZEオリジナルロゴを3D刺繍、9TWENTYはスター（星）をチェーンステッチ刺繍で表現。さらに、「ABSTRACT ICONS」を裏側に配し、ミニマルでありながらデザイン性の高いアイテムに仕上げています。

アーティスト紹介

ERIC HAZE（エリック・ヘイズ）

ニューヨークの伝説的なアーティスト兼デザイナーであるエリック・ヘイズは、1970年代初頭に活動をスタートさせ、キース・ヘリングやジャン＝ミシェル・バスキアといった友人たちと共に作品を展示しました。1980年代後半には自身のデザインスタジオを設立し、1990年代にはアパレルブランドを立ち上げました。アイコニックな手書き文字で知られるヘイズは、ブランドとのコラボレーションを通じて現代デザインやストリートカルチャーの分野で注目を集め、最も人気のあるクリエイターの一人として活躍を続けています。

Instagram：https://www.instagram.com/erichazenyc/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年2月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業