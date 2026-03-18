BlackBerry Japan 株式会社

ドイツ・ニュルンベルク - 2026年3月10日 - BlackBerry Limited(https://www.blackberry.com/en)（本社：カナダ オンタリオ州、CEO：ジョン・ジアマッテオ、NYSE：BB、TSX：BB）の事業部門であるQNX(https://qnx.software/en)は、AMD Ryzen Embedded x86プロセッサーへのサポートを拡大し、高負荷のエッジ、産業、自動車、グラフィックス用途向けに設計された、高性能かつ電力効率に優れたAMDのプロセッサーファミリー向けに、QNX(R) Software Development Platform（SDP）8.0の提供を開始することを発表しました。

今回の協業により、統合型のリアルタイム組み込みシステム向けにx86ベースの新たな選択肢を提供します。これにより、これまでZynq(TM) UltraScale+およびVersal(TM) アダプティブSoCやKria(TM)システムオンモジュール（SOM）などAMDのアダプティブコンピューティングポートフォリオを中心としていた両社の協業(https://feeds.issuerdirect.com/news-release.html?newsid=7414397614046833&symbol=BB,BB:CA)が、大幅に拡大します。

組み込み市場では、演算性能の向上、効率的なワークロードの統合、高信頼性のリアルタイムソフトウェアへの需要が加速し続けています。AMD Ryzen Embeddedプロセッサーは、パフォーマンスと電力効率の優れたバランスを実現しており、単一チップでリアルタイム制御と高度なグラフィックスの両立を求める次世代システムに最適です。QNX開発者にとって、車載用デジタルコックピット、産業用プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、マシンコントローラー、ロボットコントローラー、先進的な医用画像診断機器などのシステム開発において、特に魅力的な基盤となります。

AMD Ryzen(TM) Embedded V2000は、QNX SDP 8.0が対応するプロセッサー群の第一弾となる製品です。今後はP100プロセッサーのサポートも予定しています。開発者の皆様に向け、次世代アプリケーションの実現をサポートするSapphire Edge IPC‑FP6プラットフォーム用のBSP(https://qnx.software/en/developers/get-started/board-support-packages)（ボードサポートパッケージ）の提供を本発表と同時に開始しました。

QNXの製品戦略担当シニアバイスプレジデントであるGrant Courvilleは、次のように述べています。「AMD Ryzen Embeddedプロセッサーへのサポートを拡大することで、QNXとAMDはお客様への支援をより強化し、予測可能で決定論的な動作と高性能を両立させたアーキテクチャを基盤とした組み込みシステムの構築に貢献します。QNXは長年にわたり、開発者に信頼されるソフトウェア基盤を提供してきました。SDP 8.0がRyzen Embedded x86アーキテクチャに対応することで、当社は車載用・産業用・医療用の次世代システムを設計する際の市場の選択肢を拡充しています。これにより、信頼性やリアルタイム応答性を犠牲にしない設計を可能にします」

AMDのフィジカルAI部門組み込みシステム担当ディレクターであるSimon George氏は、次のように述べています。「QNX SDP 8.0がRyzen Embedded V2000プロセッサーに対応したことで、開発者の皆様は、QNXの実績あるリアルタイムオペレーティング環境を利用しながら、高い演算性能、統合グラフィックス、効率的なワークロード統合のメリットを享受できます。AMDとQNXは今後もこうした協業拡大を続ける計画であり、最近発表したAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズプロセッサーについても、QNXのサポートを予定しています。これにより、ミッションクリティカルかつセーフティクリティカルなAIワークロードとアプリケーション向けに、正確なリソース配分と決定論的なパフォーマンスが実現できます」

QNXの高性能な基盤ソフトウェアは、ロボット、自動車、医療機器、産業用制御装置、商用車、鉄道、航空宇宙・防衛などの業界を対象に、特に複雑な数々の課題の簡素化をサポートします。QNXはお客様に、エッジでのハイパフォーマンスコンピューティング、標準規格準拠の仮想化技術、クラウド対応などの分野で新たな可能性を切り開く基盤を提供します。世界で最もクリティカルなシステムで信頼を獲得しているQNXは、ロボットやヘルスケアなど幅広い分野をリードし続けており、その技術は医療機器メーカーの上位10社中9社で採用されています。

詳細は、QNX.com(http://www.qnx.software/)をご覧いただくとともに、@QNX News(https://twitter.com/QNX_News)をフォローしてください。

BlackBerryについて

BlackBerryは、世界の企業や政府機関向けに、インテリジェントなソフトウェアとサービスを提供しています。BlackBerryの高性能な基盤ソフトウェアにより、大手自動車メーカーや産業界の大手企業は、安全性、セキュリティ、信頼性を損なうことなく、革新的なアプリケーションの開発、新たな収益源の創出、変革的なビジネスモデルの展開を実現できます。カナダ・オンタリオ州ウォータールーに本社を置く当社は、セキュアな通信分野における深い実績を有し、包括的で高度なセキュリティを備え、広範な認証を取得したポートフォリオを通じて、モバイル機器の防御、ミッションクリティカルな状況下でのコミュニケーション、そして重要事象の管理を可能にする運用上の耐障害性を提供しています。詳細は、BlackBerry.com(https://www.blackberry.com/en)をご覧いただくと同時に、@QNX News(https://x.com/QNX_News)をフォローしてください。

QNXについて

QNXは、BlackBerry Limited（NYSE: BB; TSX: BB）の事業部門として、人々の体験を豊かにし、テクノロジー主導型の産業の可能性を広げ、ソフトウェア定義型企業が成長できる信頼できる基盤を提供しています。当事業部門は、安全かつセキュアなオペレーティングシステム、ハイパーバイザー、ミドルウェア、ソリューション、開発ツールの提供において業界をリードし、信頼される組み込みソフトウェアの専門家によるサポートとサービスを提供しています。QNXテクノロジーは、現在2億7500万台以上の自動車を含む、世界で最もクリティカルな組み込みシステムで採用されています。QNXソフトウェアは、自動車、医療機器、産業用制御装置、ロボット、商用車、鉄道、航空宇宙・防衛など幅広い業界で信頼を獲得しています。1980年に設立されたQNXは、カナダ・オタワに本社を置いています。詳細については、qnx.com(https://qnx.software/en)をご覧ください。

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