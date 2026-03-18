多目的に使える大容量の屋外用収納コンテナを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、屋外でも使いやすい耐光材入り樹脂製で、約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」を発売しました。

掲載ページ

屋外用収納コンテナ 113L 大容量 収納ボックス 置き配 灯油タンク保管 鍵取り付け対応 工具不要組み立て 耐光 物置 倉庫 ベランダ収納 ブラック

型番：100-FC003BK

販売価格：4,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-FC003BK

おすすめポイント

・約113Lの大容量設計で、18L灯油タンク2個や45Lゴミ袋2袋をまとめて収納可能

・鍵取り付け対応で、置き配や屋外保管時の安心感を高められる

・耐光材入り樹脂＆工具不要組み立てで、屋外で使いやすく設置もスムーズ

特長

ベランダも庭先も、ひと箱ですっきり整う

屋外に置きたいものは意外と多く、ガーデニング用品や掃除道具、季節家電の付属品、ストック品などが散らかりがちです。本製品は約113Lの大容量設計で、そうした屋外まわりの細かな荷物をまとめて収納可能。フタ付きなので中身を見せずに収納でき、生活感を抑えながら空間を整えられます。ベランダや庭先をすっきり見せたい方にぴったりの収納ボックスです。

※完全防水ではないためご注意ください。

置き配から灯油保管まで、使い方は自由自在

この収納コンテナは、屋外収納にとどまらず、置き配ボックスやゴミの一時保管ボックスとしても活用できます。さらに18L灯油タンクを2個収納できるサイズ感で、日用品や季節用品の保管にも便利です。ひとつ置くだけで、用途に合わせて柔軟に使い分けられるのが大きな魅力。暮らしの中の“置き場所に困る”を、スマートに解決してくれます。

鍵取り付け対応で、屋外でも安心感をプラス

屋外で使用する収納ボックスは、使いやすさだけでなく安心して使えることも重要です。本製品は鍵を取り付けられる穴を備えており、別売りの南京錠などを使えばセキュリティ性を高められます。置き配時の荷物保管や、外に置く工具・備品の収納などにも便利です。必要なものを手の届く場所に置きつつ、管理のしやすさにも配慮した設計になっています。

屋外使用に配慮した耐光材入り樹脂を採用

直射日光や屋外環境にさらされる収納用品は、素材選びが使い勝手を左右します。本製品は耐光材を練り込んだ樹脂を採用しており、屋外でも劣化しにくい仕様です。ブラックカラーの落ち着いたデザインは、ベランダや玄関まわりにもなじみやすく、見た目にもすっきり。収納力だけでなく、長く使いやすい素材とデザイン性を両立した一台です。

工具不要で組み立て、届いてすぐ使える

収納用品は便利でも、組み立ての手間がネックになりがちです。本製品は工具不要で組み立てられるため、初めての方でもスムーズに設置できます。さらに約4.05kgの軽量設計で、設置場所の移動や持ち運びもしやすく、取っ手付きで扱いやすさにも配慮しました。必要な場所へすぐに設置できる手軽さは、毎日の使いやすさにつながります。

※組立て後は部品の取り外しはできません。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

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■サンワダイレクト楽天市場店

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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。