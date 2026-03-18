NECファシリティーズ株式会社

NEC ファシリティーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社⾧：尾

崎 英次、以下 NEC ファシリティーズ）は、東北大学が運営する半導体人材育成プ

ラットフォーム「S-Hub」と連携し、同プラットフォームで提供されるオンライン基

礎講座において、半導体工場ファシリティ分野の講義を担当します。2026 年3 月か

ら開始した本講義は、半導体製造分野に不可欠な工場インフラの仕組みや最新動向の

基礎を体系的に学ぶことを目的とし、大学生・大学院生・高専生および社会人を対象

としています。

■背景

半導体製造産業は、AI 技術の急速な進展やサプライチェーン強靭化の需要を受け、

グローバル市場が急拡大しています。2030 年には市場規模が2020 年比で約2 倍に達

すると予測される中、特に日本ではロジック・メモリからパワー半導体やセンサーま

で幅広く、先端技術の専門人材不足が課題となっています。

このような背景のもと、東北大学は文部科学省の「enSET（半導体人材育成拠点形

成事業）」に選出され、産学連携による教育体系強化を推進しています。このたび、

⾧年にわたり半導体工場の設備運用・保全・環境管理において知見を有するNEC

ファシリティーズは、東北大学からの要請を受け、オンライン講座の構築に協力する

こととなりました。

この取り組みは、産学連携の具体的な成果として、半導体業界における高度な専門

技術者の育成に貢献することを目的としています。

■講義概要

●講義

「ファシリティ概論」

※東北大学が開講した全11 講義「e ラーニング半導体基礎講座」のうち、

第9回「ファシリティ概論」を担当

●形式

・オンライン（オンデマンド）講義（90分間）

・eラーニング形式で全国から受講可能

●「ファシリティ概論」の主な学習内容

1. 半導体工場の全体像

2. ユーティリティ設備の基礎

3. 電力供給システム

4. 超純水製造と水質管理

5. 薬品・ガス供給システム

6. 環境と共生する半導体工場

7. BCP（事業継続計画）支援

8. 設備診断と保全技術

9. ファシリティ人財と業務

10. まとめ

●特⾧

・半導体工場インフラの重要ポイントを体系的に学習可能

・省エネ、脱炭素、環境配慮、BCP など最新の社会要請を反映

・NEC ファシリティーズの豊富な現場知見を基盤にした実践的内容

・東北大学「S-Hub」と連携した産学連携モデル

●受講対象

・学生、社会人

●「eラーニング半導体基礎講座」受講料(税込)

・学生：無料

・社会人(1 講座)：5,500 円

・社会人(11 講座一括)：55,000 円

※その他詳細は東北大学web サイトを参照(https://www.s-hub.tohoku.ac.jp/contents02/)

■今後の展開

NEC ファシリティーズは、DX やIoT・AI 技術を活用した次世代の工場インフラ運営

と教育の高度化を見据え、教育・研究機関との対話を重ねながら、半導体人材育成にお

ける講座内容のさらなる充実と、産学連携のあり方について継続的に検討をしていき

ます。

また、工場インフラの高度化、省エネ・環境配慮に関する理解促進、実務に即した教

育機会の提供など、日本の半導体産業の基盤強化に資する取り組みを継続していきま

す。

以上