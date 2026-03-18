ポリゴン・ピクチュアズ最新作TVアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』2026年秋放送決定！

株式会社ポリゴン・ピクチュアズ

「戦車椅子-TANK CHAIR-」は、鬼才・やしろ学が描く月刊少年シリウス（講談社）にて連載中の最凶のダークヒーローによるバイオレンス・アクション漫画です。全世界累計発行部数100万部を突破し、世界中のファンを熱狂の渦に巻き込む本作の映像化をポリゴン・ピクチュアズが手掛けます。

監督／シリーズ構成／脚本を吉平 "Tady" 直弘（代表作『スター・ウォーズ：ビジョンズ VOLUME3 「極楽鳥の花」』、『シドニアの騎士 あいつむぐほし』（監督））。

安藤裕章（代表作：『大雪海のカイナ』、『亜人』（監督））がともに監督／脚本を務めます。

さらに、ポリゴン・ピクチュアズの圧倒的なクオリティのアクションと、本作のポップな世界観が融合した映像を、横山克（代表作：『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』、『マッシュル-MASHLE-』）が手掛けるBGMに乗せたティザーPVも公開！

TVアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』は、2026年秋の放送開始予定。最新のCG技術で描かれる、迫力のバイオレンス・アクションと、兄妹が支え合う唯一無二の“絆の物語”にご期待ください 。

【ティザーPV】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CdzLcwU9pVo ]

【場面カット】

【TVアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』について】

●作品名 ：TANK CHAIR-戦車椅子-

●放送時期 ：2026年 秋

●原作 ：やしろ学「戦車椅子-TANK CHAIR-」（講談社「月刊少年シリウス」連載）

●監督／シリーズ構成／脚本 ：吉平 "Tady" 直弘

●監督／脚本 ：安藤裕章

●キャラクターデザイン ：もりやまゆうき

●プロダクションデザイン ：勅使河原一馬

●音楽 ：横山克

●アニメーション制作 ：ポリゴン・ピクチュアズ

●公式ティザーサイト ：https://tankchair-anime.com

●公式X ：@anime_tankchair（https://x.com/anime_tankchair）

●公式TikTok ：@anime_tankchair（https://www.tiktok.com/@anime_tankchair）

●公式Instagram ：@anime_tankchair（https://www.instagram.com/anime_tankchair/）

●公式ファンコミュニティ「TANK CHAIR FANCLUB」（Discord）：https://discord.gg/UgvnVPQQN9

●権利表記 ：(C)やしろ学・講談社／TANK CHAIR製作委員会

【イントロダクション】

新時代のダークヒーロー誕生！殺意と絆のバイオレンス・アクションが、ついにアニメ化――！

妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良 凪（タイラ ナギ）。彼が覚醒する条件は、“殺意”を向けられること！“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良 静（タイラ シズカ）は兄を連れて強敵達との“リハビリ”を始める――！

月刊少年シリウス（講談社）で連載中、鬼才・やしろ学が描く海外ファンをも熱狂の渦に巻き込む話題作が満を持してアニメ化決定！アニメーション制作は世界が認めるポリゴン・ピクチュアズ。『シドニアの騎士』や『スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド』、『スター・ウォーズ：ビジョンズ Vol.3 - 極楽鳥の花』などグローバルに数多くの作品を手掛けてきた圧倒的映像力で、躍動感溢れる本作の世界を描く！

荒廃した街で繰り広げられる個性豊かな敵とのバイオレンス・アクション、そして兄妹が互いを支え合う唯一無二の“絆の物語”にその身を捧げよ。

【株式会社ポリゴン・ピクチュアズについて】

ポリゴン・ピクチュアズは、1983年7月の設立以来、「誰もやっていないことを 圧倒的なクオリティで 世界に向けて発信していく」ことをミッションとし、マレーシアとインドの制作拠点を含め300名以上のクリエイターが集結。最新技術を駆使し情熱をもって先端的なエンタテインメント映像の製作に力を注いでいます。代表作は映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、『シドニアの騎士』、『スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド』、『トランスフォーマー』シリーズ、『スター・ウォーズ』シリーズなど。 詳細につきましては、http://www.ppi.co.jp をご覧ください。

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