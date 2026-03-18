大人気グループ『&TEAM』からFUMA・HARUA・MAKIのユニットサイン会を7月14日に開催！

株式会社アニメイトホールディングスサイン会の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115039

株式会社アニメイトは、2026年7月14日に【&TEAM 3rd EP『We on Fire』発売記念「ユニットサイン会」（FUMA・HARUA・MAKI）】を開催いたします。

対象期間中に、アニメイト池袋本店・アニメイト通販にて対象商品のいずれかの形態をご予約いただいた方に、応募シリアルをお渡しいたします。応募していただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。メンバーがお客様のお名前とサインをその場で記入するイベントとなっております。直接会えるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

■イベント情報

&TEAM 3rd EP『We on Fire』発売記念「ユニットサイン会」（FUMA・HARUA・MAKI）

開催日時：2026年7月14日 18:00開演

開催場所：都内某所

出演者：FUMA・HARUA・MAKI

開催内容：メンバーがお客様のお名前とサインをその場で記入するイベントです。

応募方法：アニメイト池袋本店・アニメイト通販にて、対象商品をご予約（全額内金）いただいた方に応募シリアルをお渡しいたします。応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。

応募シリアル配布期間：〈アニメイト池袋本店〉2026年3月18日12:00～3月21日21:00

〈アニメイト通販〉2026年3月18日12:00～3月21日

応募シリアル申込み期間：2026年3月18日12:00～3月21日23:59

当選通知：2026年6月23日頃予定

※当選通知日は変更になる場合がございます。

※参加メンバーは変更になる可能性がございます。

＜イベント応募対象商品＞

&TEAM 3rd EP『We on Fire』

発売日：2026年4月21日

価格：

初回限定盤 2,255円（税込）

通常盤 1,595円（税込）

メンバー盤（9種類） 各1,595円（税込） ※9形態のうち1種ランダム

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

（C）YX LABELS. All Rights Reserved.

■関連URL

&TEAM 3rd EP『We on Fire』発売記念「ユニットサイン会」（FUMA・HARUA・MAKI）(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115039)

&TEAM 3rd EP『We on Fire』アニメイト通販商品ページ

初回限定盤(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3399054/)

通常盤(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3399055/)

メンバー盤（9種類）(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3399056/)

『&TEAM』OFFICIAL SITE(https://www.andteam-official.jp/)