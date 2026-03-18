【Dior】モンテーニュ通り30番地の「ムッシュ ディオール by ヤニック アレノ」が『ミシュランガイド 2026』で星を獲得

クリスチャン・ディオール合同会社(C) PIERRE MOUTON

『ミシュランガイド フランス&モナコ 2026』の授賞式において、モンテーニュ通り30番地にあるレストラン「ムッシュ ディオール」は、オープンからわずか7ヶ月で初のミシュランの星を獲得しました。この栄誉は、メゾンのクリエイティブな世界観と、ヤニック・アレノによるオートクチュール・キュイジーヌとの融合を称えるものです。

1946年にメゾン創設の地となり、歴史的なアトリエが息づく「30 モンテーニュ」の中心に位置するレストラン「ムッシュ ディオール」は、創設者であり、クチュリエでもあるクリスチャン・ディオールが愛した「アール ドゥ ヴィーヴル（暮らしの美学）」の新たな表現を体現しています。

2025年9月より、ヤニック・アレノは「ラ パティスリー」から改名された「ル ジャルダン」、そして「ル カフェ」と共にこのレストランの指揮を執っています。これら3つの空間は、料理を通じてディオールの世界観へと誘い込む場所として構想されました。

「もしクリスチャン・ディオールが今日レストランを創るなら、何をするだろうか？」という問いを原点に、シェフはコレクションのように構成されたメニューを考案しました。そこでは、料理の造形と食感、そして構成が、クチュールの美学、アーカイブ、そしてメゾンのシルエットと呼応します。

レストラン「ムッシュ ディオール by ヤニック アレノ」

30 avenue Montaigne, 75008 Paris

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クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

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