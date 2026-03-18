トランプを投資分析に取り組む？千葉・里山グランピング村オーナーが「Trump Code」開発、米国株予測で命中率61.3%

株式会社和心村

https://abmedia.io/tk-lin-donald-trump-code-tradeより引用

千葉県富津市の里山に、古民家とヤギと保護猫16匹が暮らすグランピング村があります。築200年の母屋、薪サウナ、手ぶらBBQ--都会の喧騒とは無縁の、草木の香りがする場所です。そのグランピング村「和心村」のオーナーTK Linが、ドナルド・トランプ米大統領のSNS投稿をAIで解析してS&P500の値動きを予測するシステム「Trump Code」を開発し、GitHubでオープンソース公開しました。7,400件以上の投稿データから3,155万通りのモデルを総当たり検証し、566件の予測で命中率61.3%（統計的有意）を達成。台湾の大手テクノロジーメディア「ABMedia」にも掲載され、注目を集めています。

ドナルド・トランプ米大統領のSNS投稿をAIで解析してS&P500の値動きを予測するシステム「Trump Code」

■ 場所は千葉の里山。生み出すのは世界最先端のAI解析。

和心村は、東京からアクアライン経由で車約70分の千葉県富津市・房総半島の里山に佇むグランピング村です。日本唯一の長屋門グランピング棟、築200年の古民家、北欧ブランドのテント、建築家・隈研吾×スノーピークの「住箱」--個性豊かな4つの宿泊棟が自然の中に点在し、敷地内では保護猫16匹が自由に暮らしています。

そのオーナーが、トランプ大統領の一挙一動をAIで解析し、株式市場の動きを予測するシステムを独自に開発していました。里山の草木の香りと最先端AIが、同じ人間の中で共存しています。

場所は千葉の里山。生み出すのは世界最先端のAI解析。

■ 「Trump Code」とは何か

トランプ大統領は、SNSへの1投稿で世界の株式市場を瞬時に動かすことができる唯一の人物です。TK Linはその現象を統計的に解明しようとしました。

Truth Social上の7,400件以上の投稿を3つの独立したソースから収集・照合し、316の特徴量を抽出。3,155万通りのモデルを総当たりで検証した結果、厳格な検証基準を通過した551のルールが残存。566件の予測で命中率61.3%（z=5.39、p<0.05）を達成しました。

解析で判明した主な法則：

・プレマーケット「安堵シグナル」：最強の買いサイン（同日S&P500平均+1.057%）

・深夜の関税ツイート：逆指標として機能（相場が反転するケースが多い）

・Truth Socialの時間的優位：X（旧Twitter）より平均6.2時間早く投稿

・中国関連投稿：Truth Socialにのみ集中、Xへの投稿はゼロ

・沈黙期間：投稿がない日ほど株価が上がりやすい（強気確率80%）

・トップモデル（A3）：命中率72.7%・平均リターン+1.206%

システムはTruth Socialの新規投稿を5分ごとに自動検出し、毎日11ステップのパイプラインが稼働。AIが予測→検証→学習→ルール進化を繰り返す自己学習型です。全データと全ルールはMITライセンスで無償公開されており、英語・繁体字中国語・日本語の3言語で毎日レポートが配信されています。

和心村は、東京からアクアライン経由で車約70分の千葉県富津市・房総半島の里山に佇むグランピング村です。

■ 田舎×最先端AI

ヤギが草を食み、保護猫が木陰で昼寝をする。草木の香りが漂う千葉の里山で、最先端のAI技術が毎日稼働している。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。場所は関係ない、のではなく--この場所だからこそ、生まれるものがある。Trump Codeはその象徴の一つです。

この経験をもとに、和心村ではAI学習塾の開設を現在準備中です。詳細は決まり次第お知らせします。

和心村は、東京からアクアライン経由で車約70分の千葉県富津市・房総半島の里山に佇むグランピング村です。

■ 公開情報

GitHubリポジトリ：https://github.com/sstklen/trump-code

ライセンス：MIT（無償・商用利用可）

参照報道（台湾・ABMedia）：https://abmedia.io/tk-lin-donald-trump-code-trade

■ 和心村について

施設名：和心村（わしんむら

） 所在地：千葉県富津市高溝14

アクセス：東京よりアクアライン経由・車約70～90分 公

式サイト：https://www.washinmura.jp

Instagram：@washinmura_nature_glamping

田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。田舎の自然と最先端AIの融合が、和心村のアイデンティティ。

■ 免責事項

本プロジェクトは研究・教育目的のオープンソースプロジェクトです。投資助言ではありません。過去のパターンは将来の結果を保証するものではありません。本プロジェクトはいかなる政党・政治的立場も支持・批判するものではなく、トランプ大統領の言動を政治的文脈ではなく純粋に統計的・データ的観点から分析するものです。