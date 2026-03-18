《PEACH JOHN》春の花々が彩る「Floral Romance Collection」ランジェリー＆ルームウェアが発売。

株式会社ピーチ・ジョンプチローズプリントレースノンワイヤーブラ \3,900

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、３月１８日に「Floral Romance Collection」を公式通販サイトと全国の店舗で発売しました。

春の花々をモチーフにした、華やかでフェミニンなランジェリー＆ルームウェアコレクションは必見です。

「Floral Romance Collection」特集ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-flowerbra/

公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

春の訪れを感じさせる、カラフルなローズプリントレースが華やか。軽い着け心地のノンワイヤーブラ

プチローズプリントレースノンワイヤーブラ \3,900

プチローズプリントレースノンワイヤーブラ \3,900

カラフルなローズプリントレースを贅沢に使用した、ロマンティックなランジェリー。

軽い着け心地のノンワイヤーブラをはじめ、ショーツを展開。サテンのローズモチーフや華奢なダブルストラップなど、可憐なディテールも魅力。ノンワイヤーならではの軽い着け心地ながら、やさしくバストをすくい上げて美谷間をメイクします。

プチローズプリントレースノンワイヤーブラ

\3,900 (本体価格 \3,546)

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326701212/(https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326700210/)

プチローズプリントレースショーツ

\1,800（本体価格\1,637）

サイズ：S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326710102/(https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326710202/)

カラー：ブルー、ミックス（全２色）

腹巻き付きでおなかあたたか。定番人気のサーマルパジャマ

ワッフルのような凹凸のあるコットン混生地が肌ざわり良く、定番人気のサーマルパジャマ。色とりどりの小花を散りばめたプリントをバリエーション豊富に展開。ボトムにはソフトなリブ生地の腹巻き付きで、冷えやすいおなかをガードします。パジャマの素材にこだわりたい方やギフトとしてもおすすめです。

サーマルＨＡＲＡマキパジャマ

\4,480（本体価格 \4,073）

サイズ：S/M, M/L

カラー：フラワーホワイト、フラワーピンク（全２色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10249203812/

花やリボン、うさぎを散りばめた可愛らしいプリントのシャツパジャマ

カットソーペプラムシャツパジャマ\6,480

花やリボン、うさぎのモチーフを散りばめた、可愛らしいプリントのカットソーシャツパジャマ。

ウエストで切り替えたペプラムデザインで、裾に向かってフレアが広がるフェミニンなシルエットかつ腰まわりをふんわりカバー。配色パイピングもデザインのアクセント。とろみのあるなめらかな素材で肌当たりがよく、季節の変わり目にも心地よく着られます。

ブルーは、ライトブルー地にくすんだブルー＆ピンクで、リボンと草花を組み合わせたストライプ柄をプリント。パイピングとウエストのサテンテープはホワイト。

ピンクは、ライトピンク地に、くすんだモーヴカラーでうさぎと草花の線画をちりばめた、大人可愛いプリント。パイピングとウエストのサテンテープもモーヴ。

質の高い眠りのために、前開きのパジャマをお探しの方や肌ざわりや着心地を重視する方、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

カットソーペプラムシャツパジャマ\6,480カットソーペプラムシャツパジャマ\6,480

カットソーペプラムシャツパジャマ

\6,480 (本体価格 \5,891)

ワンサイズ

カラー：ブルー、ピンク（全２色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326200125/(https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326200225/)

「Floral Romance Collection」特集ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-flowerbra/

公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store