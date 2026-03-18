ベネズエラが悲願の初優勝！　「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)優勝記念グッズ」販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は「World Baseball Classicオフィシャルオンラインストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）（https://www.fanatics.jp/）」にて、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)優勝記念グッズの販売を開始いたしました。



アメリカを下し初の世界一に輝いたベネズエラの優勝記念ロッカールームTシャツをはじめ、フーディーや各種雑貨を展開しております。記念TシャツやフーディーにはWORLD BASEBALL CLASSIC(TM)優勝トロフィーをデザインし、「CHAMPIONS」の文字があしらわれています。

創設20周年を迎える記念すべき大会において、見事優勝を果たしたベネズエラ。その栄光を記念した特別なグッズを、ぜひお買い求めください。

■World Baseball Classicオフィシャルオンラインストア

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-18275(https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-18275?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-03-18)

NIKE 2026 World Baseball Classic 優勝ロッカールームTシャツ ベネズエラ（選手着用）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜8,000円（税込）

NIKE 2026 World Baseball Classic 優勝ロッカールームフーディー ベネズエラ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜15,000円（税込）

NIKE 2026 World Baseball Classic 優勝グラフィックTシャツ ベネズエラ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜8,000円（税込）

優勝記念雑貨 ベネズエラ

ロッカールームタオル

6,000円（税込）

デラックスフラッグ

10,000円（税込）

ランヤードキーリング

2,500円（税込）

キーホルダー

3,000円（税込）

マグネット

3,000円（税込）

ファンデカール

3,000円（税込）

プレミアムペナント

4,000円（税込）

ガーデンフラッグ

6,000円（税込）

他、

缶クーラー 2,200円（税込）

ランヤードネックストラップ 3,000円（税込）

コレクターピンズ 2,800円（税込）

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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