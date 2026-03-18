【「牧場物語」シリーズ＆「ルーンファクトリー」シリーズ Wアニバーサリー】周年を記念した新規描き下ろしイラスト公開！【総勢560名が対象のキャラクター人気投票も開催決定！】

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、発売から30周年を迎える「牧場物語」シリーズ、および20周年を迎える「ルーンファクトリー」シリーズにおいて、それぞれの周年を記念した描き下ろしイラストを特設サイトにて、公開いたしました。

また、これまで各シリーズに登場した歴代キャラクターの人気投票企画を開始することをお知らせいたします。人気上位のキャラクターは、シリーズを象徴するイラストレーターによる「新規描き下ろしイラスト化」も決定！

続報は両シリーズ公式Xや周年特設サイトでチェックしてみてください！

豪華描き下ろし！アニバーサリー記念イラスト公開

周年特設サイトはこちら :https://www.marv.jp/bokumono-runefactory-anniversary/

「牧場物語」シリーズ＆「ルーンファクトリー」シリーズそれぞれの周年を記念した特別描き下ろしイラストを公開しました。

▲「牧場物語」シリーズ30周年記念イラスト｜数々のシリーズ作品でキャラクターデザインを担当したまつやまいぐささんによる描き下ろし記念イラスト

▲「ルーンファクトリー」シリーズ20周年記念イラスト｜シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』をテーマにした描き下ろし記念イラスト

史上最大規模！総勢560名がエントリー！「キャラクター人気投票」開催中！

これまでシリーズを彩ってきた個性豊かなキャラクターたちを対象とした、過去最大規模の人気投票を開催いたします。

「牧場物語」シリーズから347名、「ルーンファクトリー」シリーズから213名、総勢560名が対象となります。あなたの分身である主人公、日々の生活を支えてくれた住人、共に戦った仲間、そして運命を共にしたパートナー……。あなたの心に刻まれた「最愛のひとり」に、ぜひ清き一票をお願いいたします。

そして人気上位キャラクターは「新規描き下ろしイラスト化」が決定！ 「牧場物語」シリーズからは10名をまつやまいぐささんが、「ルーンファクトリー」シリーズからは5名を岩崎美奈子さんが描き下ろし！

投票は1日1回行えます。すべての牧場主、アースマイトのみなさま、最近知ったファンの方も是非人気投票への参加をお待ちしております！

投票期間： 2026年3月18日（水）～ 2026年4月6日（月）11:59まで

投票ルール： 1日1回、各サイトにて投票可能

キミと歩んだ、いくつもの季節。これからも、ずっと。

「牧場物語」シリーズ30周年＆「ルーンファクトリー」シリーズ20周年

「牧場物語」シリーズ30周年特設サイト :https://www.bokumono.com/anniversary/「ルーンファクトリー」20周年特設サイト :https://jp.runefactory.com/anniversary/

2026年は「牧場物語」シリーズ30周年、「ルーンファクトリー」シリーズ20周年を迎えるダブルアニバーサリーの年です。

また、シリーズに寄せるあなたの思い出や、企画への感想等は「#牧場物語30th」「#ルンファク20th」でSNSにぜひ投稿してください。

今後の展開は周年特設サイトにてチェックしてみてくださいね！

■「牧場物語」とは─

周年特設サイトはこちら :https://www.marv.jp/bokumono-runefactory-anniversary/

「牧場物語」は、自然いっぱいの牧場で、野菜や果物を育てたり、動物のお世話をすることができる牧場経営や、街に住む人たちとの出会いや恋愛を楽しんだり、牧場での人生をまるごと楽しめる「ほのぼの生活ゲーム」です。

「牧場物語」シリーズに関する最新情報は、「『牧場物語』公式Xアカウント」（@bokumono_PR）やシリーズ公式サイトにて随時公開予定ですので続報をお楽しみに！

「牧場物語」シリーズ公式ポータルサイト :https://www.bokumono.com/『牧場物語』公式X :https://x.com/bokumono_PR

■「ルーンファクトリー」とは─

「ルーンファクトリー」シリーズは「牧場物語」のスピンオフとして生まれ、現在までに10タイトル発売された「ファンタジー生活ゲーム」です。

農業や牧場の要素に加え、ダンジョンの探索やモンスターとの戦闘など、冒険と生活の両方が楽しめるやりこみ要素満点のRPGです。



「ルーンファクトリー」シリーズに関する最新情報は、「『ルーンファクトリー』公式Xアカウント」（@RuneFactory_PR）にて随時公開予定ですので続報をお楽しみに！

『ルーンファクトリー』公式X :https://x.com/RuneFactory_PR