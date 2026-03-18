【SNSで話題】製法特許でたった50kcalなのに満足感低糖質※1×低脂質アイス「ドルチェイーノ」リアル店舗展開をさらに拡大

株式会社Grand Bleu＆Co.

株式会社Grand Bleu＆Co.（本社所在地：東京都港区、代表取締役：青木康時）は、同社が開発するパティシエ監修プラントベースアイス「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」を、2026年3月24日（火）よりセブン‐イレブン 東京と大阪の、一部店舗で発売することを発表いたします。

「Dolce Ino」は、独自の製法特許により1食約50kcal・脂質1.2gを実現しながら、パティシエ監修による本格的な味わいを追求したプラントベースアイスです。ノンミルク・ノンエッグ（乳・卵原料不使用）※2・ノンコレステロール※3で人工甘味料を一切使用せず、天然甘味料「羅漢果（ラカンカ）」と大豆を主原料とする処方は、健康志向層を中心にSNSでも高い注目を集めています。ジャパンフードセレクション グランプリ受賞、クラウドファンディング開始2時間で目標達成・総額2,000万円突破※4と、発売以来市場から高い評価を受けてきた同商品が、min・naka（ミンナカ）に続きリアル店舗展開をさらに拡大します。

健康志向の高まりとともに、カロリー・糖質を意識しながらも日常的なスイーツ習慣は手放したくないという消費者ニーズは国内外で拡大しており、"ギルトフリースイーツ"は新たな市場カテゴリーとして定着しつつあります。「Dolce Ino」はこうした需要に応える商品として、日常生活に最も近い購買チャネルであるコンビニエンスストアへの展開により、より広い消費者層へのリーチを目指します。

■ セブン-イレブン導入概要

※画像はイメージです※画像はイメージです

販売店舗：セブン‐イレブン 東京と大阪の、一部店舗

販売開始日：2026年3月24日（火）より順次展開

※店舗により取り扱いが無い場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。

※セブン-イレブン導入対象フレーバー：抹茶＆ゆず、バニラ＆トンカ 各370円（税込399円）

■ Dolce Inoとは

バニラ＆トンカ 各370円（税込399円）抹茶＆ゆず 各370円（税込399円）

パティシエ監修のもと開発した、1食約50kcal・脂質1.2gのプラントベースアイスです。大豆と天然甘味料「羅漢果（ラカンカ）」を使用する独自の製法特許により、ノンミルク・ノンエッグ（乳・卵原料不使用）※2・ノンコレステロール※3で人工甘味料不使用を実現。低糖質※1×低脂質でありながら、本格的なパティスリーの味わいをお届けします。

■ 公式SNS・ECサイト

X（旧Twitter）：https://x.com/GrandBleu_Co

Dolce Ino Instagram：https://www.instagram.com/dolce_ino_official

公式ECサイト：https://dolce-ino.jp/shop

■ ブランド全ラインナップ

全5フレーバー：キャラメル＆ヘーゼルナッツ／抹茶＆ゆず／ストロベリー＆ラズベリー／バニラ＆トンカ／エスプレッソラテ

■ブランドアンバサダーのご紹介

タレント 「JOY」さん

モデル・タレント「mai」さん

モデル・俳優「篠田麻里子」さん

タレント・俳優「原幹恵」さん

■ 企業概要

タレント 「JOY」さんモデル・タレント「mai」さんモデル・俳優「篠田麻里子」さんタレント・俳優「原幹恵」さん

企業名：株式会社Grand Bleu＆Co.

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3-17-12-103

代表取締役：青木康時

企業サイト：https://gbleu.co.jp/

事業内容：

「良いもの（Something Good）」をメインストリームへと押し上げるブランドカンパニー。

ソーシャルバズ戦略を活用し、優れた商品・サービスの認知獲得と、マーケティングコストの適正化を支援。「Think Deep」を掲げ、独自の戦略でブランド価値の最大化を目指しています。

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社Grand Bleu&Co.

マーケティング戦略室 PR担当

MAIL：info@gbleu.co.jp

※1「低糖質」：日本食品標準成分表（八訂）増補2023年における「アイスクリーム（高脂肪）」や「アイスミルク」等の炭水化物量と比較し、当製品の糖質量が低いことを指します。

※2 本製品の製造ラインでは乳・卵を含む製品を製造しています。アレルギー対応食品ではありません。

※3 「ノンコレステロール」：動物性原料（牛乳・卵等）を使用せず、植物性原料（豆乳等）を主原料に使用していることによるものです。

※4 当社展開ブランド「LOCALO Noodle」と合わせた実績