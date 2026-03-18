【発売開始】韓国発の人気帽子ブランド「WHITE SANDS」ZOZOTOWNにて12時より発売開始！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社 MIRAISEは、日本での完全独占販売権を取得しております、韓国発の注目帽子ブランド「WHITE SANDS」の商品を3月18日(水)12時より、様々なブランドの人気アイテムを取扱うファッションEC「ZOZOTOWN」にて販売開始いたしました。

■韓国で人気のヘッドウェアブランド、いよいよ日本で販売開始

ファッション性と実用性を兼ね備えたデザインで、日常使いはもちろん、シーズン問わず幅広いコーディネートに対応しており、洗練されたデザイン、快適な着用感、紫外線カット（UV CUT）機能を備えた製品が特徴です。韓国では年間売上高200億ウォン以上を誇る人気ブランドで、帽子だけでなく、日傘などのアイテムも充実しており、今後さらに注目される韓国ヘッドウェアブランドとして国内外での展開が期待されています。

本日より「WHITE SANDS」の商品が「ZOZOTOWN」にて手軽に購入できるようになりました。これからの紫外線が強くなるシーズンはもちろん、年間通して楽しめるファッション性が高いアイテムをぜひこの機会に！

＜WHITE SANDS＞

ZOZOTOWN WHITE SANDSブランドショップ

「WHITE SANDS」は、韓国国内において、年間を通じて安定した支持を得ている帽子ブランドです。 多くのタレント、アーティスト・インフルエンサーが愛用しており、20～60代の女性消費者を中心に韓国で高い支持を得ています。

■OPEN：2026年3月18日(水)12時

■URL：https://zozo.jp/shop/whitesands/

【株式会社MIRAISE 会社概要】

会社名：株式会社MIRAISE

代表者：代表取締役 松野 博彦 キム・トイル

本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F

設立：2025年10月

事業内容：アパレル商品のEC販売および店舗販売

【商品・販売に関するお問い合わせ】

株式会社MIRAISE

Email : web@global-miraise.co.jp TEL ： 03-6403-1810

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460