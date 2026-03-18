＜「推し推しの日」記念ウェビナー開催のお知らせ＞市場規模4兆円超えの「推し活市場」を紐解く！～2026年以降の推し活動向を徹底予想～

株式会社Oshicoco

株式会社Oshicoco（所在地：渋谷区、代表取締役：多田夏帆）と株式会社CDG（本社：東京都港区、代表取締役社長：小西秀央、以下「CDG」）は、2026年1月に実施した「第3回推し活実態アンケート」に関するデータ解説と、最新トレンドを紹介するウェビナーを、2026年4月3日（金）に開催いたします。

◼︎開催背景

近年、アイドルやアニメキャラクター、スポーツ選手など「推し」の存在を生活の中心に置く「推し活」は、若年層を中心に急速に広がりを見せています。その市場規模はすでに4兆円を超えるともいわれており、消費行動・ライフスタイル・コミュニティ形成など、様々な側面で社会に大きな影響を与えています。

「推し活総研」では、大規模調査やコラム発信を通じて推し活の実態を継続的に研究。ユーザーのリアルな声とデータをもとに、推し活市場の動向を多角的に分析しています。

本ウェビナーでは、直近の2026年1月に実施した【第3回 推し活実態アンケート調査(https://note.com/oshikatsusoken/n/n891ccd4bac7b)】の結果をもとに、推し活市場の現在地と未来を、徹底解説します。

◼︎ウェビナー概要

タイトル： 市場規模4兆円超えの「推し活市場」を紐解く！

- 開催日時：2026年4月3日（金）12:00～13:00- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）※アーカイブ配信の予定はございません。- 参加費：無料- 申し込み期限：2026年4月3日(金)10:00まで- 参考リンク：第3回 推し活実態アンケート調査(https://note.com/oshikatsusoken/n/n891ccd4bac7b)- お問い合わせ先：contact@oshicoco.co.jp(https://corp.oshicoco.co.jp/top#contact)ウェビナーお申し込みはこちらから :https://forms.gle/N1j22Sg4gNE3pd1W7

◼︎登壇者紹介

登壇者：多田夏帆

株式会社Oshicoco 代表取締役／推し活総研 所長

今回のウェビナーでは、今年の1月に実施した最新調査を分かりやすく、事例を交えてお話します。

この数年で、急速に拡大した推し活市場。

レポートだけでは分かりづらい、去年や一昨年の結果との比較についても説明します。

ランチの時間帯のウェビナーとなりますので、お気軽な気持ちで参加いただければ嬉しいです。

◼︎予定プログラム

◼︎こんな方におすすめです！

◼︎推し活総研について

- 調査データで見る「推し活」の現在地- 2026年以降の推し活トレンド予測- 企業との取り組み事例を交えたディスカッション（多田×稗田）- Q&Aセッション- 推し活市場・エンタメ消費トレンドに関心のあるマーケター・事業担当者- ファンビジネス・コンテンツビジネスに携わる方- 推し活ユーザーへのアプローチ方法を模索している企業・ブランド担当者- 推し活の最新トレンドを把握したい研究者・メディア関係者

「推し活総研」は、株式会社CDGと株式会社Oshicocoが設立した、推し活と推し活に関連する現代人の消費行動について調査、研究する機関です。 公式noteでは、独自調査やインタビューを元に、推し活についての本質的な理解につながる情報を発信中！

推し活総研公式noteはこちら :https://note.com/oshikatsusoken

◼︎株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの”推し”になれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/174_1_647b1eec6ed6e198599b879bdfacef7c.jpg?v=202603191251 ]

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