SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.13」スタイリスト 竹岡 千恵さん出演ページ公開

株式会社ファーイーストカンパニーTHE STYLE Vol.13 / 竹岡 千恵

毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。

2026年春夏シーズンの第一弾は、スタイリストの竹岡千恵をゲストに迎え、モードなパンツスタイルを紹介します。

大人の余裕感が鍵。気負わず着こなすパンツスタイル

VIEW MORE :https://savillesavie.com/magazine/topics_thestyle_013.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=thestyle013THE STYLE Vol.13 はこちらSTYLING 01 : 抜け感を程よく引き締めた大人のリラックススタイル

Jacket \97,900／ Blouse \64,900／ Pants \63,800／ Earrings \51,700／ その他 スタイリスト私物STYLING 02 : 素材感とシルエットの妙で魅せる春夏ブラックコーデ

Dress \83,600／ Pants \68,200／ Earrings \29,700／ その他 スタイリスト私物STYLING 03 : パンツ派のためのライトなドレスアップ

Blouse \52,800／ Pants \55,000／ Earrings \42,900／ その他 スタイリスト私物VIEW MORE :https://savillesavie.com/magazine/topics_thestyle_013.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=thestyle013THE STYLE Vol.13 はこちらVIEW MORE :https://savillesavie.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=thestyle013オフィシャルサイトはこちら

竹岡千恵 / Chie Takeoka

青木貴子氏に師事し独立。現在は雑誌のカバー、俳優、広告のスタイリングなど幅広く活躍。上品さをベースにほどよく肩の力の抜けた今どきのスタイリングに定評がある。ANAYIの広告のスタイリングも務める。

SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」

誰かのかたわらに寄り添うのではなく

彼女の場所 SA VILLE で

より彼女らしい人生 SA VIE を

ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。

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