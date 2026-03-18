＜キングセイコー＞VANACより、力強い輝きと軽快な装着感を兼ね備えた3つのチタンモデルが登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜キングセイコー＞VANACより、チタン素材を採用し、力強い輝きと軽快な装着感が特徴のモデルを3種発売いたします。いずれも7月10日（金）発売予定で、希望小売価格は473,000円（税込）です。

VANACについて

1972年、風格あるデザインを特徴としていたキングセイコーから、鮮やかなカラーリングや斬新な多面形状のケースやデザインが異彩を放つ「VANAC」が発売されました。そして2025年、50余年の時を経て、キングセイコーの新たな可能性を切り開こうとする当時の「VANAC」に込められた意志を継承

する新生「VANAC」が登場しました。

VANACのデザインコンセプトは、”Tokyo Horizon”。 キングセイコー誕生の地である東京に広がる地平線の情景をケースとブレスレットに落とし込みました。

ケースは、金属の塊から削り出されたようなダイナミックな形状ながら、ベゼル（ガラス縁）のないデザインにより、広がりのある優美な雰囲気を纏います。また、ケースと自然につながるブレスレットは、美しい水平ラインをつくるために、短いピッチでこまを組み合わせました。

ダイヤルの細部にも工夫を凝らしています。1970年代の「VANAC」の存在感のあるベゼルに着想を得た「インデックスリング」（インデックスの役割を果たすリング状の別体パーツ）には、立体的な分目盛をレイアウトし、さらに時目盛と時分針にルミブライトを施したことで、暗闇においても視認性を高めました。加えて、12時のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、「VANAC」の頭文字である「V」をかたどったシルエットを取り入れ、VANACの個性を際立たせています。

≪商品特徴≫

力強い輝きと軽快な装着性を併せ持つチタンケース

本作のケースとブレスレットにはチタン素材を用いました。チタン特有の落ち着いたグレーの色調を最大限に活かしながら、広範囲にわたる鏡面仕上げと、アクセントとなる部分にヘアライン仕上げを施したことで、ケースとブレスレットは光を受けるたびに腕元で力強く輝き、洗練された存在感を放ちます。また、ステンレススチールよりも約40％軽量なチタンにより、長時間の着用でも負担を感じにくい軽快な装着性も実現しました。

ブレスレットの中留にはワンプッシュ三つ折れ方式を採用し、着脱のしやすさと、軽量なチタンであっても確実なホールド感を両立しました。VANACのスポーティな個性をより強調し、アクティブなシーンでも安心して使用できる仕様となっています。

長い持続時間と安定した精度を兼ね備えたメカニカルムーブメント「キャリバー8L45」

本作に搭載された「キャリバー8L45」は、セイコーの現行メカニカルムーブメントとして最も安定した精度（日差＋10秒～-5秒）と、約72時間の長いパワーリザーブを併せ持ちます。さらに、ダイバーズウオッチにも搭載することができる堅牢性も備えています。また、機能だけではなく美観も追求しており、回転錘や受にあしらった美しい波目模様を裏ぶたから見ることができます。

東京の洗練された情景を表現したダイヤル

チタンモデルのダイヤルデザインは、地平線まで広がる東京の都市景観と、この都市に脈打つ高速道路のスピード感から着想を得ています。中央から放射状に広がるパターンと水平方向のストライプのパターンを組み合わせることで、高速道路を駆け抜け、広大な地平線へと向かう時に感じる疾走感を表現しています。

ダイヤルカラーには、ドライバーの目に映る情景から、それぞれ「薄明の静かなる地平線」「無機質で都会的な高速道路の構造美」「東京の夜を車が駆け抜ける時の疾風」を表現した、パープル、グレー、ブラックの3色を採用しました。

＜キングセイコー＞は、1961年に誕生し、1960年代の国産機械式腕時計の進化を牽引したブランドです。2022年に、約50年ぶりに復活した＜キングセイコー＞は、その名にふさわしい性能と風格のあるデザインで、国産機械式腕時計としての新たな魅力を放ち続ける、セイコーのハイエンドメカニカルウオッチブランドです。

≪商品仕様≫＜キングセイコー＞VANAC[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/696_1_9acf90c8737df66565205d45379113c6.jpg?v=202603191251 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko/hkf001j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko/hkf002j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko/hkf003j

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー8L45

巻上方式 自動巻（手巻つき）

時間精度 日差+10秒～-5秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ 約72時間

石数 35石

振動数 28,800振動/時（8振動/秒）

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜キングセイコー＞ の公式 Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko

＜キングセイコー＞ VANAC チタンモデル 特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko/special/vanac_titanium

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