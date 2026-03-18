日本視覚障害者柔道連盟と株式会社ミツボシ・次世代柔道着ブランド「ZONE」OFFICIAL TOP PARTNER契約を締結

株式会社ミツボシ

日本視覚障害者柔道連盟(以下、 連盟)と株式会社ミツボシ(以下、 ミツボシ)は、 この度、 次世代柔道着ブランド「ZONE( ゾーン) 」 ブランドでのOFFICIAL TOP PARTNER契約を締結いたしました。

ZONEブランドについて

「ZONE」は、柔道着の老舗メーカー「ミツボシ」から生まれた次世代柔道着ブランドです。柔道家・高藤直寿氏（パーク２４）との共同開発により誕生し、トップアスリートの視点から最高水準のこだわりと品質を追求。柔道着ブランドの新たなスタンダードを目指しています。

パートナーシップ締結の背景

連盟が掲げる「すべての人が障害の有無に関わらず、組み合うことを通して世界中の人とつながれる社会」というミッションと、ミツボシの「よりよい武道具で武道家を支え、より良い世界の醸成に貢献する」というビジョンが深く共鳴したことから、今回のパートナーシップが実現いたしました。

ZONEの高品質な柔道着を視覚障害者柔道の日本代表選手に提供することで、世界舞台での更なる活躍を支援してまいります。

高藤直寿氏による道着手渡しセレモニー

契約締結に伴い、日本視覚障害者柔道代表選手一人ひとりに、高藤直寿氏自らがZONE柔道着を手渡しました。

高藤直寿氏(右)が代表選手(左)に ZONE柔道着を手渡す場面。一人ひとりに激励の言葉とともに贈られた。

嘉納治五郎師範の肖像画と「精力善用」「自他共栄」の掛け軸が掲げられた道場にて。ZONE柔道着を着用した日本視覚障害者柔道代表チームの集合写真。

各者コメント

「自分が開発に携わった道着を、視覚障害者柔道の代表選手の皆さんにお届けできることを、心から光栄に思います。ZONEは、トップレベルで戦うために必要な機能性と品質を追求した道着です。この道着を身にまとい、世界の舞台で最高のパフォーマンスを発揮していただきたいと願っています。」

高藤直寿氏

「今回、ZONEとOFFICIAL TOP PARTNERシップを締結できたことを大変嬉しく思います。高藤氏が開発に携わった最高品質の道着を、私たちの代表選手が着用できることは、選手たちにとって大きな誇りとなります。このパートナーシップを通じて、視覚障害者柔道の更なる発展と、誰もが柔道を通じてつながれる社会の実現を目指してまいります。」

日本視覚障害者柔道連盟 代表者

「ミツボシは長年にわたり、武道具を通じて武道家の皆様を支えてまいりました。ZONEブランドを通じて、視覚障害者柔道の代表選手の皆様を支援できることを誇りに思います。『よりよい武道具で、より良い世界を』という私たちのビジョンのもと、すべての柔道家が最高の環境で挑戦できるよう、これからも尽力してまいります。」

株式会社ミツボシ代表者

■ 日本視覚障害者柔道連盟について

視覚障害者柔道の普及・発展を目的とし、国内外の大会開催支援、選手育成、指導者養成などを行う団体。パラリンピックをはじめとする国際大会への日本代表選手派遣を統括し、「すべての人が障害の有無に関わらず、組み合うことを通して世界中の人とつながれる社会」の実現を目指している。

連盟HP：https://judob.or.jp/

■ 株式会社ミツボシ／ZONEについて

日本の老舗武道具の総合メーカー。長年にわたり、柔道をはじめとする武道の発展に貢献してきた。次世代柔道着ブランド「ZONE」は、柔道家・ 高藤直寿氏との共同開発により誕生し、最高水準の品質と機能性を追求した柔道着として、トップアスリートから高い支持を得ている。

ZONE 公式HP：https://www.zone-judo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】



日本視覚障害者柔道連盟

担当：櫻澤 正己

E-mail：judob@joy.ocn.ne.jp

株式会社ミツボシ

担当：木村 利英

E-mail：info@mitsuboshi-global.com