BtoBメーカーの「機会損失」を防ぐ「製品サイト・データベースサイト構築サービス」ページを公開

株式会社ジーピーオンライン

Webサイトの企画・制作を手がける株式会社ジーピーオンライン（本社：大阪府大阪市・東京都新宿区、代表取締役社長：豊永 豊）は、数多くの大規模サイト構築で培った実績を活かし、コーポレートサイト内へ「製品サイト・データベースサイト構築サービス」の紹介ページを新たに公開いたしました。

本ページでは、老朽化したWebシステムの刷新や運用スキルの属人化解消（DX）に加え、すべてのお客さまに快適な検索体験（UX）を提供する手法を詳しく紹介。企業の課題解決につながる最適なソリューションをより見つけやすい形で提供してまいります。

サービスページはこちら :https://www.gpol.co.jp/service/product-db/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease20603

サービスページ公開の背景

昨今、多くのメーカー企業さまにおいて、増え続ける製品データに対しWebサイトの構造やシステムが追いつかないという課題が深刻化しています。長年、継ぎ足しで開発されてきた古いシステムは改修や機能拡張が困難になり、さらには業務が特定の担当者に依存する「属人化」が、長期的な運用・保守の大きな障壁となっています。

こうした現状は、IPA（情報処理推進機構）の最新レポート『DX動向2025』（※1）においても、多くの企業に共通する課題として挙げられています。

BtoB取引における比較検討の多くがWeb上で完結する現在、情報の探しにくさや更新の遅れは、お客さまの離脱を招くだけでなく、多大な「機会損失」を招きます。弊社はこれまで数多くの大規模サイト構築を手掛けてまいりましたが、こうした課題を抱える企業さまが最適な解決策をよりスムーズに見つけられるよう、実績に基づいたノウハウを「製品サイト・データベースサイト構築サービス」として体系化し、このたび専用ページを公開いたしました。

（※1）出典：IPA 独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2025』

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf

製品サイト・データベースサイト構築サービスについて

本サービスは、「目的の製品が見つけにくい」「情報更新に手間がかかる」といった課題を抱える企業向けに、ユーザーにとって「探しやすい（UX）」と運営側にとって「管理しやすい（DX）」を両立する製品サイト・データベースサイトを構築するサービスです。

探しやすい（UX）：膨大な製品データを最適化し、目的の情報へ最短で到達- 多軸検索とカテゴリ再設計：用途・スペック・課題での絞り込みに対応- マルチデバイス最適化：PC・タブレット・スマホで快適に利用可能- 比較・問い合わせ導線の強化：製品比較からスムーズに問い合わせへ誘導- 製品の魅力を引き出す情報設計：専門的な製品情報の価値を最大化管理しやすい（DX）：基幹システム連携で更新を自動化し、正確で最新の情報を維持- CMS＋API連携による更新自動化：基幹システムやPIMと連携し手作業を削減- 標準技術の採用：保守性・拡張性に優れた構成を実現- セキュリティ基準への準拠：企業サイトに求められる安全性を担保- 共通パーツ設計：長期運用を見据え、持続可能なサイト構造を構築

このような企業さまにおすすめいたします

- 製品数が膨大で、既存サイトの検索性や管理に限界を感じている- システムの老朽化により、機能追加や改修がスムーズにおこなえない- Webサイトの更新が特定の担当者に頼り切りになっている- 社内システムとWebサイトを連携させ、Webサイトを強力な営業ツールに変えたいサービスページはこちら :https://www.gpol.co.jp/service/product-db/?utm_source=link&utm_medium=web&utm_campaign=PressRelease20603

株式会社ジーピーオンラインについて

私たちジーピーオンラインは、創業25周年を迎えるWebの企画・制作会社です。企業の価値創造に不可欠である「マーケティング視点」×「デジタル技術」×「クリエイティブ思考」をベースにした事業ドメインを展開しています。それぞれ3つの領域を自由に組み合わせることにより、独自の強みが発揮できる仕組みを採用しています。

「人とデジタルで“ありがとう”をつくる。」というミッションのもと、蓄積してきた独自のノウハウを活かし、お客さまの課題を解決します。

会社概要

会社名：株式会社ジーピーオンライン https://www.gpol.co.jp/

所在地：東京都新宿区新宿1丁目6-3 新宿御苑フロント8F

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F

代表者：代表取締役 豊永 豊

創業日：2000年11月1日

設立日：2001年5月30日

事業内容：Webサイト総合プロデュース、Webシステム総合プロデュース、Webパッケージ商品のプロデュース、Webマーケティングコンサルティング

本件の問い合わせ先

株式会社ジーピーオンライン マーケティンググループ マーケティングディビジョン広報担当

TEL：06-6343-9363

営業時間：10:00～19:00（休日：土日祝）

メールフォームからのお問い合わせ(https://www.gpol.co.jp/contact/)