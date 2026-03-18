セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『【人事制度は利益に効くのか？】 人事制度改革が財務に影響する6つの人事指標と成果が出るタイミング』セミナーを2026年4月17日（金）12:10～12:50に開催することをお知らせいたします。

概要

人事制度は企業経営において重要な仕組みの一つです。

しかし経営の現場では、次のような疑問がよく聞かれます。

人事制度を変えることは、本当に会社の業績に影響するのか。

制度を整備したとしても、どのくらいの期間で成果が現れるのか。

そして、制度改革の効果をどの数字で確認すればよいのか。



人事はコスト部門と見られやすく、

制度を整備してもその効果が財務指標として見えにくいという課題があります。

そのため、制度改革の必要性を経営に説明することが難しいと感じている

人事担当者の方も少なくありません。



一方で、人的資本経営の議論が広がる中で、

人材や組織への投資を企業価値につなげていくことが求められています。



そのためには、人事制度を「仕組み」だけで語るのではなく、

企業の財務指標と結びつけて理解することが重要です。

本セミナーでは、人事制度が企業の財務にどのような影響を与えるのかを6つの指標（SV6指標）から整理します。



また、

・人事制度改革の効果が現れるまでの時間軸

・制度を見直すべきタイミング

・制度改革を企業価値向上につなげるための視点

について解説し、人事制度を「経営ツール」として捉える考え方を紹介します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202604171/

プログラム

１. 人事制度は経営にどう影響するのか

・企業経営における人事の役割

・人事制度は組織行動を変えるツール

・制度改革が成果につながらない企業の共通点



２. 人事制度改革の効果が見える時間軸

・制度改革が成果に表れるまでのプロセス

・制度改革を成功させるための考え方

・人件費・モチベーション・運用リスクから考える人事制度を見直すべきタイミング



３. 人事制度と財務をつなぐ「SV6指標」

・人材と財務をつなぐ6つの経営指標

・生産性・組織力・リーダーシップの可視化

・人事制度改革を成果につなげる実践視点



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年4月17日（金）12:10～12:50

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202604171/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

瓜阪 彰悟

新卒でセレクションアンドバリエーションに参画。加工機器製造企業、電気部品製造企業の人事制度改定や精密機器製造企業における取締役会・コーポレートガバナンス改定を始めとした人事コンサルティング業務に従事。 主に、人事現状分析を踏まえた組織課題特定、従業員満足度調査の設計・実施、ガバナンス制度を踏まえた役員報酬制度設計の分野に携わる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/