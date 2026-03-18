【Z世代経営者5名限定】営業支援「無限開拓株式会社」が初期費用無料キャンペーンを開始！

無限開拓株式会社

経営を「無限」に拡張し、可能性を切り拓く。無限開拓株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上野光一）は、数々の大企業で経営参謀を務めてきた山崎伸治氏を迎え、未来のリーダーに贈る特別対談「Special Mentor」を実現しました。「共感」という血の通った営業スタイルが、これからの時代をどう変えるのか。対談で交わされた熱い議論を形にするべく、熱意あるZ世代経営者（限定5名）を対象に、Facebook・LinkedIn運用の初期費用を完全無料化する支援プロジェクトを始動します。

■ 対談の背景：人口減少社会で求められる「共感」のビジネスモデル

今回の対談は、数多くの大企業で経営参謀を務めてきた株式会社サクラサクの山崎伸治氏が、次世代を担うZ世代経営者と将来を切り開く企画「Special Mentor」にて実現しました。

対談の中で上野は、自身の起業背景や「共感」を軸にした営業スタイルについて語り、山崎氏からは「人口減少期（人口オーナス期）においては、従来のプッシュ型ではなく、分かち合い、共創する『女性的な視点』や『共感』こそが普遍的な価値になる」との評価をいただきました。

また、「共感」を単なる言葉に留めず、顧客を納得・満足させるための徹底的な言語化とビジネスプロセスへの落とし込みの重要性について、深い議論が交わされました。

【対談記事URL】

https://flh.jp/special-mentor/2105/

■ キャンペーン概要

内容： FacebookおよびLinkedInの運用代行サービス「無限開拓株式会社」の初期費用（通常55,000円）を無料。

対象： Z世代の経営者（1990年代中盤～2000年代序盤生まれの方）

社数： 限定5名

お申し込み方法： 弊社公式HPのお問い合わせフォーム、または公式LINEより「プレスリリースを見た」とお問い合わせください。

■ 無限開拓株式会社について

Facebook・LinkedInの運用代行サービス「無限開拓」

「コンプレックスが武器になる」「生きてから死ぬまでがアートになる」というビジョンを掲げ、2025年に設立。Facebook・LinkedInに特化したSNS運用代行サービス「無限開拓」を運営。代表・上野氏の「3年間で5,000人と対話した経験」を活かし、泥臭くも温かみのある「共感型営業」の仕組みを提供しています。

【会社概要】

社名：無限開拓株式会社

代表者：代表取締役 上野光一

本社所在地：大阪府大阪市鶴見区浜2-2-40

設立：2025年10月

事業内容：SNS運用代行、営業支援コンサルティング

URL：https://www.mugenkaitaku.com/