物流DXサービス「CLOコンパス」をアイディオットが提供開始

株式会社アイディオット

サプライチェーンの最適化実現のため最先端の物流技術を提供する株式会社アイディオット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上智喜、以下「当社」）は、2026年4月1日より、改正物流効率化法に基づき、『物流統括管理者』の選任が義務化されることを受け、荷主企業の物流マネジメントを変革に導く新サービス「CLOコンパス」を2026年3月18日（水）より提供を開始します。

本サービスは、改正物流効率化法に基づき企業に求められる物流効率化への対応を支援するものです。

物流業務における積載効率や荷待ち時間、荷役等時間などの指標を、年間・月間を通じて横断的に可視化・分析することができます。

また、物流効率化に関する国土交通省への定期報告に必要となる情報の整理やレポート作成の自動化に対応しており、既存システムとのデータ連携にも対応しています。

「CLOコンパス」の開発背景

物流業界では、ドライバー不足や輸送能力の低下など、いわゆる「物流2024年問題」に代表される構造的課題への対応が急務となっています。こうした状況を踏まえ、すでに施行されている改正物流効率化法に基づき、一定規模以上の事業者は「特定事業者」として指定されます。そのうち特定荷主および特定連鎖化事業者には、物流効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告が求められるほか、2026年4月1日からは「物流統括管理者」の選任が義務化されます。

また、物流の効率化に向けては、積載効率の向上や荷待ち時間・荷役等時間の短縮といった取組の実施が求められており、企業には物流データを把握し、継続的な改善につなげていくためのマネジメント体制の整備が重要となっています。

一方で、多くの企業では物流データが部門やシステムごとに分断されており、物流業務の実態を横断的に把握することが難しいという課題があります。

こうした背景を踏まえ、当社は物流データの統合と高度分析を通じて、荷主企業を中心とした企業の物流戦略の高度化を支援する新サービス「CLOコンパス」を開発しました。

「CLOコンパス」について

「CLOコンパス」は、企業の物流データを一元化し、物流全体の状況を可視化するマネジメント基盤です。改正物流効率化法で求められる物流統括管理者が、企業全体の物流を俯瞰し、効率化に向けた戦略立案や意思決定を行うための基盤として活用することができます。

【主な機能】

1. 物流KPIの可視化・分析

積載率、荷待ち時間、荷役時間などの主要KPIを横断的に可視化し、物流オペレーションにおける課題の把握と改善を支援します。

2. 法令対応レポートの自動生成

改正物流効率化法への対応を見据え、物流管理に関する各種レポートを自動生成します。

3. 既存システムとのデータ連携

倉庫管理システム（WMS）や輸配送管理システム（TMS）など、既存の物流業務システムとデータ連携を行い、企業内に分散している物流データを一元的に統合します。

今後の展開

当社は「CLOコンパス」を通じて、荷主企業の物流マネジメント高度化を支援していきます。AIを活用した需要予測や物流ネットワークの最適化、輸送・在庫データの統合分析などの機能拡張を進め、企業の物流戦略立案や経営判断を支援する高度な物流DX基盤へと進化させていく予定です。

さらに、企業間でのデータ連携や物流情報の共有を視野に入れ、物流の可視化と効率化を促進することで、日本の物流全体の生産性向上と持続可能なサプライチェーンの実現に貢献してまいります。

株式会社アイディオット

2014年11月の創業以来「データプラットフォームを用いて、ビジネスの価値を最大化・最適化する」というミッションのもと、物流DXを推進してきました。データとAIを融合し、サプライチェーン全体のデータとネットワークを統合的に管理し、さらにDX推進の中核機能を自社に内製化することで、ノウハウを蓄積し、構想から実装・運用までワンストップで価値を提供しています。

会社名 : 株式会社アイディオット

代表者 : 代表取締役 井上 智喜

本社 : 東京都渋谷区神南1丁目12番16号 アジアビル6階

設立日 : 2014年11月7日

従業員数 : 72名(パート・業務委託含む) ※2026年3月時点

URL : https://aidiot.jp/