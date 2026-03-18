【TAC宅建士講座】3/31まで！20,000円OFF！宅建通信講座ならTACで決まり！

TAC株式会社

スマートWeb本科生ｅクーポン割引

■キャンペーン期間

2026年3月11日(水)～2026年3月31日(火)



■対象者

通信専用講座「スマートWeb本科生」をイTACのインターネットお申込みサイト「e

受付」よりお申込みの方

■対象コース

スマートWeb本科生

■キャンペーンの詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_sweb.html

■コース・料金一覧

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_idx.html

まずは無料体験！

■無料体験講義

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/taiken_form.html

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。

■TAC宅建士講座の合格実績

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html

■TACの宅建士講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_takken

■YouTube URL： https://www.youtube.com/@TAC_Takken/