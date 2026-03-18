【TAC宅建士講座】3/31まで！20,000円OFF！宅建通信講座ならTACで決まり！
スマートWeb本科生ｅクーポン割引
■キャンペーン期間
2026年3月11日(水)～2026年3月31日(火)
■対象者
通信専用講座「スマートWeb本科生」をイTACのインターネットお申込みサイト「e
受付」よりお申込みの方
■対象コース
スマートWeb本科生
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_sweb.html
■コース・料金一覧
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_idx.html
まずは無料体験！
■無料体験講義
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/taiken_form.html
TAC宅建士講座の合格実績
全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。
試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。
そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。
■TAC宅建士講座の合格実績
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html
■TACの宅建士講座ホームページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》
■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_takken
■YouTube URL： https://www.youtube.com/@TAC_Takken/