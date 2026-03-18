昭和7年創業、老舗鰻卸問屋が営む「うなぎ四代目菊川」2026年3月19日（木）「BASEGATE横浜関内」にエリア初出店！

株式会社パッションギークス

株式会社パッションギークス（本社：愛知県北名古屋市、代表取締役：阿部 翔悟）が運営するうなぎ料理店「うなぎ四代目菊川」は、2026年3月19日（木）、横浜・関内の「BASEGATE横浜関内」スタジアムテラス2階に、さらに2026年3月30日（月）には、「東京ワールドゲート赤坂」2階に新店舗をオープンします。関内エリア、赤坂エリアではそれぞれ初出店となります。

（うなぎ四代目菊川 BASEGATE横浜関内店）

「うなぎ四代目菊川」は、昭和7年創業の鰻卸問屋が90年以上にわたり培ってきた目利きの技術を活かし、直営で展開するうなぎ料理専門店です。日本の食文化と共に積み重ねてきたうなぎの調理技術をありのままご覧いただけるよう、全ての店舗に“ライブキッチン”を設けています。調理工程をお客様の目の前で公開し、職人の技と出来立ての味わいを体感いただけるのが特徴です。

さらに、90年以上培った“目利き”で厳選するうなぎは、一般的に使われるものよりも一回り大きく、脂の乗りが非常に良い個体を使用しています。このサイズのうなぎは、強い火力で皮目を香ばしく焼き上げても身が縮まない利点があります。炭火を使用し短時間で外側を焼くことで旨味を閉じ込め、中はふわっと肉厚で、とろっと脂が広がる繊細な焼き加減で、卸問屋直営ならではの自慢の逸品をご提供します。

商品紹介｜名物「一本うなぎ」

自信があるからこそ、丸ごと一本。名物「一本うなぎ」は、選び抜いた最高の一匹をそのまま豪快に焼き上げます。強い火力でも身が縮まらないほど肉厚で、職人の技が旨みを余すことなく引き出します。関西風のぱりっと焼き上げた皮目とふわっとした肉厚な身、とろっとした脂が楽しめる逸品です。さらに提供する器にもこだわりがあり、特注の専用器を使用。手作業で仕上げられた器は、形の美しさだけでなく保温性にも優れ、焼きたてのうなぎを熱々のままお届けします。

蒲焼き一本重 5,880円（税込）一本ひつまぶし 6,000円（税込）「うなぎ四代目菊川」うなぎへのこだわり

創業から90年以上。老舗の卸問屋としてたくさんのうなぎと向き合う中で、理想とする味わいや食感を逆算し、最高の1匹を選ぶ目を養ってきました。さらに、素材の旨味を最大化させるために、先祖から受け継ぎ守り抜いた、うなぎのための貯蔵施設「立場（たてば）」を利用。地下200メートルの井戸水を汲み上げたその場所で、うなぎをひと休みされることで、井戸水で泥を抜くことで特有の臭みがとれ、素材の質が磨かれます。

ここでしか味わえない、こだわりのうなぎをお楽しみください。

店舗概要

【うなぎ四代目菊川 BASEGATE横浜関内店】

・住 所：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1号

BASEGATE横浜関内スタジアムサイドテラス 2F

・電話番号：045-307-3020

・営業時間：11：00～22：00（L.O. 21：00）

・定 休：なし *施設に準ずる

・オープン：2026年3月19日（木）

【うなぎ四代目菊川 赤坂溜池山王店】

・住 所：東京都港区赤坂二丁目17番22号

赤坂トラストタワー2F

・電話番号：03-6435-5680

・営業時間：11:00~15:00（LO14:00）

17:00~22:00（LO21:00）

・定 休：なし

・座 席：43席（完全個室1部屋/半個室3部屋）

・オープン：2026年3月30日（月）

出店先について

「BASEGATE横浜関内」は、「横浜市旧市庁舎街区活用事業」として、ホテル「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」・ライブビューイングアリーナ・商業・オフィスからなる複合街区です。

横浜スタジアムとはデッキで繋がっており、スタジアムの活気と興奮をそのままに施設で遊び尽くせる次世代の横浜を象徴する拠点となることを目指しています。

「東京ワールドゲート⾚坂」は、森トラスト株式会社とNTT都市開発株式会社が手がける大規模複合施設です。街区コンセプトに「Next Destination」を掲げ、従業員エンゲージメントの向上に資するオフィスフロアの整備と、国際水準のホテル・サービスレジデンスの展開を通じて、ビジネスと観光の両面から、国際都市・東京の価値向上に資する拠点となることを目指しています。

会社概要

・会社名：株式会社パッションギークス

・所在地：愛知県北名古屋市中之郷北130番地

・代表者：代表取締役 阿部 翔悟

・事 業：飲食事業（鰻業態、和牛業態、酒場業態）

・設 立：2017年3月7日

・店舗数：56店舗（海外含む）

・サイト：https://www.nakasho.group/passion-geeks/